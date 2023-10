อร่อยได้แบบไม่ซ้ำเมนูทั้งสัปดาห์ที่ “ครัวตลาดใหญ่” คอร์ทยาร์ด ภูเก็ต ทาวน์

ครัวตลาดใหญ่ ห้องอาหาร all-day-dining ที่คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ เชิญชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การกินอาหารรสเลิศที่จะทำให้มื้อค่ำพิเศษมากยิ่งขึ้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งสัปดาห์เพลิดเพลินไปกับธีมบุฟเฟต์มื้อเย็นในโปรโมชั่น “Culinary Discoveries” ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี พบกับโปรโมชั่น “Perfect Prawns” ในวันจันทร์ เอาใจคนรักกุ้ง ลิ้มลองเมนูจากกุ้งในรูปแบบต่างๆ วันอังคารพบกับ “A Taste of Italy” อิ่มอร่อยกับพาสต้าสด และเมนูอื่นๆ อีกมากมายสำหรับคนรักเนื้อสามารถมาที่ครัวตลาดใหญ่ได้ทุกวันพุธกับธีม “Midweek Meat Feast” ซึ่งมีเนื้อชั้นเลิศที่ปรุงอย่างพิถีพิถันและเสิร์ฟในรูปแบบ carving จานต่อจาน หรือเต็มอิ่มกับกองทัพอาหารญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี กับ “Japanese Delights” ที่มาพร้อมซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ และเมนูอื่นๆ อีกกว่า 60 รายการในแต่ละธีมที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ “บุฟเฟต์อาหารค่ำประจำวัน” ที่ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ ให้ทุกคนได้รับประสบการณ์การกินอาหารในบรรยากาศที่เป็นกันเองด้วยครัวแบบเปิดและไลฟ์สเตชั่น พร้อมสลัดบาร์ และเมนูที่ได้รับการปรุงสดใหม่จานต่อจานสำหรับทุกออร์เดอร์เลือกอิ่มอร่อยทุกวันศุกร์และวันเสาร์ กับบุฟเฟต์ขึ้นชื่อของครัวตลาดใหญ่ "The Marketplace Buffet" ด้วยตัวเลือกที่มีให้อย่างละลานตา คัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพ อาทิ เนื้อเกรดพรีเมี่ยม, อาหารทะเลสดใหม่, โคลด์ คัท และชีสหลากชนิด, เพลิดเพลินไปกับมุมอาหารญี่ปุ่น, สลัดบาร์, พาสต้า, เมนูสตรีทฟู้ด, ขนมหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย เสิร์ฟให้แบบปรุงสดใหม่ได้ตามสั่ง เชฟผู้เชี่ยวชาญอาหารด้านต่างๆ จะคอยปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในคุณภาพเสิร์ฟถึงมือพร้อมพบกับ เนื้อวากิวพรีเมียม รสสัมผัสนุ่มละมุนลิ้น เมนูไฮไลต์ประจำเดือนตุลาคมนี้ และอิ่มอร่อยไปกับปลาทูน่าเมนูไฮไลต์ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ เปิดบริการเวลา 18.00 - 22.00 น. ให้บริการอาหารนานาชาติและอาหารท้องถิ่นจากภาคใต้ของประเทศไทย ห้องอาหารเปิดโล่งกว้าง มีแสงสว่างเข้าถึงโดยรอบ และสามารถมองเห็นหอนาฬิกา หนึ่งในแลนด์มาร์กของตัวเมืองภูเก็ตจากชั้นสองเปิดให้บริการสำหรับมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น มีที่นั่งทั้งในร่มและกลางแจ้งพร้อมบุฟเฟต์มากมายและเมนูอาหารตามสั่งให้ได้เลือกอร่อยเหมาะกับการสังสรรค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารกับครอบครัว การสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน งานเลี้ยงสังสรรค์พิเศษ และสำหรับกลุ่มขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดเลี้ยงราคาอาหารบุฟเฟต์และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์• บุฟเฟต์มื้อเย็น Culinary Discoveries (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี) ราคา 799 บาท++• บุฟเฟต์มื้อเย็น The Marketplace Buffet (วันศุกร์ – วันเสาร์) ราคา 1,250 บาท++ข้อเสนอพิเศษ• ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 50%• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กินฟรีสูงสุด 2 คน เมื่อมากับผู้ใหญ่ 2 คนขึ้นไปหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโรงแรมผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้เว็บไซต์ th.courtyardphukettown.com/อีเมล reservations.phukettown@courtyard.comเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTownอินสตาแกรม @courtyardphukettownไลน์ @courtyardphuket