ไฮซีซั่นงานวิวาห์มาถึงแล้ว เปิดแพคเกจงานแต่งงานแบบครบวงจร ในบรรยากาศสวนสวย

หนึ่งในความฝันของคู่รักหลายคู่คือ การจัดงาน แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนสวยที่แวดล้อมด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิก “เดอะ การ์เดนส์ ออฟ ดินสอ พาเลส” (THE GARDENS OF DINSOR PALACE) ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์น บนพื้นที่ของวังดินสอเดิมที่ตกแต่งสวยงามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานกับกลิ่นอายร่วมสมัย ขอแนะนำแพคเกจสานฝันงานแต่งงานในฝันของทุกคู่รักให้เป็นจริงได้ กับบริการ “Wedding in the Gardens at THE GARDENS OF DINSOR PALACE” ที่พร้อมเนรมิตงานวิวาห์ของคุณให้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย ครบวงจรด้วยพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานแต่งงานที่จะคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกรายละเอียดในวันสำคัญของคุณออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เดินทางสะดวกเพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ของวังเก่าหลังงามที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยริมถนนสุขุมวิท บนทำเลใจกลางสุขุมวิท ระหว่าง ซอย 59 และ 61

ด้วยพื้นที่กว่า 1.5 ไร่ ของ THE GARDENS OF DINSOR PALACE ทำให้ร้านสามารถรองรับแขกคนสำคัญในวันพิเศษของคุณได้มากถึง 450 ท่าน โดยมีพื้นที่ทั้ง Indoor และ Outdoor ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย มีห้องให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม สำหรับโซนสวนด้านนอก 3 โซน ได้แก่ โซน Gardens สวนสวยเขียวชอุ่มพร้อมน้ำพุที่สวยงาม ที่รองรับได้ถึง 150 ท่าน, โซน Orchid ล้อมรอบด้วยต้นเฟิร์นและกล้วยไม้ มีหลังคาโปร่งแสงกันแดดและกันฝน รองรับได้ถึง 60 ท่าน และรื่นรมย์ไปกับ โซน Swan pond ที่สามารถนั่งรับลมเย็นพร้อมกับชมหงส์ที่อยู่ริมน้ำในบรรยากาศที่สบายๆ โดยรองรับได้ถึง 100 ท่าน

หรือจะเลือกจัดงานที่โซนด้านใน ก็มีให้เลือกถึง 4 โซน ได้แก่ Peacock Room ห้องกระจกที่ชมวิวได้ 270 องศา เห็นบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยสวนสวย บ้านนกยูงและกระต่าย รองรับได้ถึง 60 ท่าน, Café Room วิวสวนกับบรรยากาศสบายๆ ที่รองรับได้ถึง 40 ท่าน, Aspen Room ห้องบรรยากาศอบอุ่นบนชั้น 2 สามารถผ่อนคลายที่ระเบียงส่วนตัวที่มองลงมาเห็นสวนและริมน้ำ รองรับได้ 40 ท่าน และ Rendezvous Room ห้องบรรยากาศสุดหรู มีระเบียงส่วนตัวสามารถมองลงมาเห็นสวนได้ โซนนี้รองรับได้ถึง 30 ท่าน หรือสามารถเนรมิตร้านให้กลายเป็นพื้นที่จัดงานแบบไพรเวทได้ ในราคาเริ่มต้นเพียง 150,000 บาทเท่านั้น

หมดกังวลเรื่องอาหารในงานจัดเลี้ยง เพราะที่ ร้านอาหาร The Gardens สามารถสร้างสรรค์หลากหลายเมนูอาหารได้ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น บุฟเฟต์, เซ็ตเมนู, คานาเป้ หรือจะเป็น Food Station ที่มีเชฟปรุงอาหารให้แบบสดใหม่ เช่น BBQ Station, Pasta หรือซุ้มผัดไทย โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติ, อาหารไทย-ฟิวชั่น, อาหารตะวันตก สำหรับเมนูอาหารเริ่มต้นที่ 975++ บาทต่อท่าน

The Gardens ยังสามารถช่วยคุณรังสรรค์พิธีวิวาห์ให้ออกมาสวยสมบูรณ์แบบด้วยบริการหลากหลายจากพาร์ทเนอร์มืออาชีพ เช่น ดีเจ นักจัดดอกไม้ นักดนตรี และพิธีกร ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยการตกแต่งเริ่มต้นเพียง 69,000+ บาทเท่านั้น พร้อมด้วยบริการพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ที่จอดรถ, จอโปรเจกเตอร์, ชุดเครื่องเสียง และหากเลือกใช้พาร์ทเนอร์ของทางร้าน ฟรีค่านำเข้าอุปกรณ์ตกแต่ง

วิวาห์นี้ให้ เดอะ การ์เดนส์ ออฟ ดินสอ พาเลส เป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่จะตอบโจทย์ทุกความฝันของบ่าวสาวให้เป็นจริงได้ มาลองสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นพร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติ บนพื้นที่กว่า 1.5 ไร่ ได้แล้วที่ THE GARDENS OF DINSOR PALACE ตั้งอยู่ในซอยชุมพล (ระหว่างซอยสุขุมวิท 59 และ 61) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โลเคชันแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย