ร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere” คาเฟ่ชาไทยลับๆ แห่งย่านตลาดน้อย

เปิดโลกงานคราฟ์หัตถกรรมไทยไปพร้อมกับจิบน้ำชา-โกปี๊กันที่ ร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere” คาเฟ่ชาไทยลับๆ สีสันสดใสสไตล์โรงน้ำชายุคโมเดิร์นแห่งย่านตลาดน้อยร้าน Citizen Tea Canteen of Nowhere ตั้งอยู่ ซอยวานิช 2 (ตลาดน้อย) เดินเข้ามาในซอยเล็กๆตรงข้ามกับศาลเจ้าโจวซือกง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไม่มีที่จอดรถ เปิดบริการ วันพฤหัสบดี -อังคาร เวลา 10.00 – 17.00 น. (ปิดวันพุธ)โทร.09-5119-6592 Facebook : Citizen Tea Canteen of nowhere