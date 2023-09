แจกพิกัดโรงน้ำชาลับๆ สีสันจัดจ้านย่านตลาดน้อยกับร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere”

เปิดโลกงานคราฟต์หัตถกรรมไทยไปพร้อมกับจิบน้ำชา-โกปี๊กันที่ ร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere” คาเฟ่ชาไทยลับๆ สีสันสดใสสไตล์โรงน้ำชายุคโมเดิร์นแห่งย่านตลาดน้อยร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere” โดดเด่นสะดุดตาด้วยหน้าร้านที่มีสีส้มฉูดฉาดลายและลวดลายแพทเทิร์นกระเบื้องโมเสคสีขาวดำ มีทั้งหมด 2 ชั้นด้วยกัน ภายในมีบรรยากาศการตกแต่งได้อาร์ตราวกับเป็นแกลลอรี่กึ่งโชว์รูมที่ร้านงานคราฟต์แบรนด์หัตถกรรมที่มีชื่อว่า “Citizen of Nowhere” โดยนักออกแบบชื่อดัง จัดแสดงข้าวของวางเรียงรายภายในร้านให้ลูกค้าได้สัมผัส และเป็นของฝากได้ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋าสาน เบาะรองนั่งเก้าอี้ ที่ทำจากเสื่อทอฝีมือชุมชนแห่งหนึ่ง จ.จันทบุรีโดยคอนเซปต์ของทางร้าน คือ “ชาไทย” และ “โกปี๊” ที่ยกระดับชาไทยทางภาคเหนือเชียงใหม่-เชียงราย หลายชนิดยกเว้นชาซีลอน รังสรรค์โดยทีมาสเตอร์เบลนด์อย่างพิถีพิถันออกแบบรสชาติให้เข้ากับย่านตลาดน้อย และมีความพิเศษคือชงด้วยเครื่องไซฟ่อนลิ้มลองเมนู Signature “Blend No.13 Duck Noodle” (250 บาท) ชาร้อนที่เบลนด์โดยได้แรงบันดาลใจจากร้านดังใกล้เคียงอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกรมเจ้าท่า ได้รสชาติและกลิ่นอโรมาติกจากเครื่องเทศไทย-จีน พะโล้ โป๊ยกั๊ก อบเชย และชะเอม และมีความหวานลึกจากตัวชาดำ พร้อมกับลูกเล่นการเสิร์ฟเครื่องพวงบรรจุแก้วน้ำสกรีนแบบวินเทจเก๋ไก๋น่าจับในส่วนของชาไทย Signature “Blend No.15 Thai milk tea with coconut flower” (120 บาท) ชาดำที่เบลนด์กับดอกมะพร้าว ชงผสมกับนมข้นหวานสูตรพิเศษ มีฟองนุ่มๆ ให้ดื่ม และโรยมะพร้าวแก้วด้านบนเพิ่มความกรุบกรอบ รสชาติมีความเฝื่อนบางเบาเข้ากับกลิ่นมะพร้าว รสชาติเข้มแต่ไม่หนักหลังดื่ม หอมนุ่มนมละมุนดีหากใครเป็นคอกาแฟต้องลอง “Blend No. 8 Citizen Black Coffee” (100 บาท) เป็นโอเลี้ยงสไตล์โกปี๊หอมกลิ่นกาแฟคั่วรสชาติเข้มหวานน้อย ตื่นเต็มตาร้าน “Citizen Tea Canteen of Nowhere” ตั้งอยู่ ซอยวานิช 2 (ตลาดน้อย) เดินเข้ามาในซอยเล็กๆ ตรงข้ามกับศาลเจ้าโจวซือกง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไม่มีที่จอดรถ เปิดบริการ วันพฤหัสบดี - อังคาร เวลา 10.00 – 17.00 น. (ปิดวันพุธ) โทร. 09-5119-6592 Facebook : Citizen Tea Canteen of nowhere