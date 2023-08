ปักหมุด 10 จุดไฮไลต์ห้ามพลาดในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566”

จุดถ่ายรูปสุดอาร์ต โซน AMAZING THAILANDใครที่ชื่นชอบความงดงามของดอกไม้นานาชนิดจะต้องไม่พลาดกับจุดไฮไลต์นี้ กับจุดถ่ายรูปสุดอาร์ต Theme Area : Delightful Destinations รังสรรค์มวลบุปผาเป็นแผนที่ประเทศไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว Unseen new chapters ได้แก่ ภาคเหนือ-มหัศจรรย์น้ำตกหมอกเมืองไทย จ.เพชรบูรณ์ ตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาว ภาคกลาง#อันซีนภูผาแรด มุมลับสุดอาร์ตแห่งราชบุรี ตกแต่งด้วยทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งดอกไม้ยอดนิยมของภาคกลาง ภาคตะวันออก-เส้นทางท่องวังพญานาค วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก ตกแต่งดอกไม้เลียนแบบสีของอัญมณี ภาคอีสาน-ท่องอาณาจักรสวนหินล้านปี มอหินขาว จ.ชัยภูมิ ตกแต่งด้วยดอกบัวแดง และภาคใต้-เที่ยวเกาะหลงยุคแห่งอันดามัน ตกแต่งดอกไม้เสมือนธารน้ำไหลสู่ทะเลใต้ สร้างสรรค์โดย Comm. Arts x RakDok โดยคุณโจ้ Rainforest (ชยวัสส์ ปัญจภักดี)ถัดมาที่ LED Box พาทุกคนหลุดเข้าไปสู่การท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยมุมมองภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบรอบตัว 360องศา รูปแบบ Full Dimension ภาพถ่ายเสมือนจริงแบบ360 องศา แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย อีกมุมถ่ายรูปสุดปังที่ใครๆ ต้องมาแชะภาพสวยๆ กันที่มุมนี้บริเวณโซนที่ 2 ภาคตะวันออก จะพบกับจุดถ่ายภาพ 360 องศา ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คในภาคตะวันออก เช่นที่ เกาะขายหัวเราะ จ.ตราด ในโซนนี้มีการจำลองเกาะเล็กๆ ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่โดดเดี่ยวคล้ายกับภาพในการ์ตูนขายหัวเราะ จึงตั้งฉายาให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้ว่านั่นเอง ปัจจุบันเกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของทะเลตราดอีกด้วยเกาะสีชัง จ.ชลบุรี หนึ่งใน Unseen New Chapters อีกหนึ่งไฮไลต์เด็ดที่ตั้งอยู่ในโซนภาคตะวันออกก็คือ อันซีนเกาะแห่งรัก(ษ์)...ที่สีชัง เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็นอีก 1 ใน 25 Unseen New Chapters ที่ได้ยกสะพานอัษฎางค์มาตั้งโดดเด่นอยู่ภายในงาน เป็นสะพานสร้างด้วยไม้สีขาวสะอาดตา ตัวสะพานมีศาลาทรงปั้นหยา ที่เป็นดังสัญลักษณ์ของเกาะสีชังที่ห้ามพลาดหอมนสิการ ธรรมะแกลลอรี ในจังหวัดสระบุรี อันดับ 1 Unseen New Chapter ประจำปี 2566 จัดแสดงแบบ Interactive ทั้งภาพ แสง เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นำพาผู้เข้าชมย้อนสู่ครั้งพุทธกาลในช่วงการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ และภาพจำลองของพระบรมโลกนาถพระพุทธรูปองค์สีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาต่างวาระ 18 พระองค์งานบุญใหญ่ ที่ทุกคนต้องไม่พลาด กับสลากย้อมเป็นประเพณีของคนในจังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นหลังออกพรรษา โดยในปีนี้จัดขึ้นวันที่ 23-29 กันยายน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยจุดไฮไลต์นี้ได้ตกแต่งต้นสลากด้วยสีสันสร้างความประทับใจอยู่ไม่น้อยIllumination ในโซนเวิ้งแวดเวียง เริ่มต้นด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติเมืองรอง ฉายภาพ Visual ใช้แสงสีสร้างความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการ จากนั้นนำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องความเชื่อและศรัทธา (Faith+Festival) ที่สามารถสร้าง Inspiration ในการดำเนินชีวิต พร้อมรับพลังงานดี ๆ จาก Interactive เซียมซีกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสน่ห์แห่งวิถีเมืองเหนือตามกาลเวลา บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกและความครึกครื้นช่วงงานประเพณี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ของภาคเหนือสำหรับไฮไลต์ที่ห้ามพลาดในโซนภาคใต้ก็คือ จุดถ่ายรูปสามารถแวะมาแชะภาพสวยๆ กับอีก 1 ใน 25 Unseen New Chapters เก็บความประทับใจกับบรรยากาศเหมือนเราไปท่องเที่ยวอยู่สถานที่จริงอีกหนึ่งไฮไลต์ที่โซนภาคใต้ ได้มีการนำสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ อย่างจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 25 Unseen New Chapters 2566 โดยเป็นภาพจำลองของซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด มาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกัน ซึ่งซุ้มประตูนี้มีชื่อตรงซุ้มประตูว่า “พุทธวดี” เมื่อแสงอาทิตย์สีทองตกกระทบกับซุ้มประตูในยามเช้าจะปรากฏภาพบรรยากาศที่สวยงามมาเดินปิดท้ายเข้าไหปลาร้าเรืองแสง เชิญร่วมเดินเข้าไหปลาร้า ไฮเทคเรืองแสง ทดลองเป็นปลาในไห เรียนเรื่องราวของปลาร้าผ่านน้อง ‘ยอนนี่’ สุดน่ารักด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านประสบการณ์รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึง Go Interนอกจากนี้ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566 ยังโซนไฮไลต์อื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่อีกมากมาย รวมทั้งยังมีอาหารของกินขึ้นชื่อที่นำมาให้เลือกซื้อกลับไปลิ้มรสกันได้ โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 6 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG Hall 5-8