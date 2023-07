“Music and Night at the Museum” เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ดื่มด่ำบทเพลงในเวลากลางคืน ที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา”

ในงาน Music and Night at the Museum ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00น. - 21.00น.



โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ได้แก่Music in Museum ณ สนามหญ้าด้านหลังอาคารเวลา 17.30น. - 18.30น. การแสดง และบรรเลงดนตรี ขับเคลื่อนและสื่อสาร Soft Power โดยกลุ่มเยาวชน Youth In Chargeเวลา 18.30น. - 19.30น. การบรรเลงแซกโซโฟน โดยหลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาเวลา 19.45น. - 20.30น. Mini Concert โดย Tinn (ติณณ์ นภาลัย)Craft & Workshop ณ สนามหญ้าด้านหลังอาคารออกร้านสินค้าสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ตลอดจน งานฝีมือ เครื่องดื่ม และกิจกรรม Workshop โดยเครือข่ายภาคประชาชนMuseum Tour ประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ที่ครบทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง” เล่าประวัติศาสตร์ ผ่าน Site Specific Dance โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปลุกการแสดงที่หลับใหลในหน้าบันทึกและงานศิลปกรรมให้ออกมาร่ายรำ พร้อมเสิร์ฟสำรับ “เสน่ห์สงขลา” ที่บอกเล่าเรื่องราวชาวสงขลา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ จำนวน 2 รอบ รอบละ 30 คน (มีค่าใช้จ่าย)รอบที่ 1 เวลา 17.00น.-18.00น.รอบที่ 2 เวลา 18.00น.-19.00น.สำรองที่นั่ง โทร. 074311728Night at the Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน พร้อมเพลิดเพลินไปกับมุมบรรเลงดนตรีไทยโดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ และดนตรีสากล โดยนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ฟรี ตั้งแต่เวลา 19.00น.-21.00น.NARIT Public Night ชวนหนุ่มสาวดูดาว เล่าเรื่องราวจากระเบียงพิพิธภัณฑ์ ส่องดวงจันทร์ขึ้น 4 ค่ำ และกลุ่มดาวสิงโตที่อวดโฉมบนฟากฟ้าทิศตะวันตก โดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตั้งแต่เวลา 19.00น.-21.00น.