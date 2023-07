PUNDUANGD x FUN Cafe ชวนทุกคนมา “มูอาร์ต ฮีลใจ” ไปด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “FUNDUANGD” (ฟันดวงดี) นำเสนอการดูดวงที่สนุกเข้าถึงไม่ยากในรูปแบบกิจกรรมกึ่งนิทรรศการ

ครั้งแรก PUNDUANGD x FUN Cafe ที่จะชวนทุกคนมา “มูอาร์ต ฮีลใจ” ไปด้วยกันปันดวง x FUN Cafe (ฝันคาเฟ่) โปรเจกต์มูอาร์ตฮีลใจจากการรวมกัน ของศาสตร์สายมูและสายอาร์ต ภายใต้ชื่อ “FUNDUANGD” (ฟันดวงดี) นำเสนอการดูดวงที่สนุกเข้าถึงไม่ยากในรูปแบบกิจกรรมกึ่งนิทรรศการเมื่อเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่จะเจอคือ กล่องเสี่ยงดวง ประกอบไปด้วย 12 คำทำนาย จากแม่หมอปันดวง ที่สามารถอ่านคำทำนายได้จากป้ายขนาดใหญ่ภายในงาน หรือสแกนอ่านคำทำนายฉบับเต็มผ่านตู้ Photobooth ตู้ถ่ายรูปสายมู ที่ด้านในตู้จะมีกรอบสายมูให้เลือกถึง 6 กรอบตามความชอบ ซึ่งแต่ละกรอบ ก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน เช่น การเพิ่มพลังกายใจ, ดวงดี, เจอปัญหาก็ไม่หวั่น, ผู้ใหญ่ซัพพอร์ต เป็นต้น ซึ่งตัวกรอบจะมีการใช้ศาสตร์ของ ไพ่ทาโรต์และคอนเซปต์แม่สี แดง เหลือง น้ำเงิน 6 ดีไซน์เฉพาะที่ปันดวงเท่านั้นและอีกกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์คือวาดหน้าเค้กซึ่งเป็นจุดเด่นของ FUN Cafe + เครื่องดื่มสายมู ถ้าใครมาแล้วเลือกกิจกรรมนี้ ก็จะได้รับการ์ดหน้าไพ่ของปันดวงฟรี ให้สะสมถึง 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ The Moon, The Sun และ The Star พร้อมคำทำนายที่ด้านหลังการ์ด อีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษเพียงแค่ถ่ายรูป บรรยากาศในงานลง Stories Instagram พร้อมแท็กไอจี @punduangd แล้วแคปหลักฐานแล้วส่งไปที่ @punduangclub ก็จะได้รับวอลล์เปเปอร์อัปเกรดดวงดีฟรี 5 ใบ 5 ดีไซน์ไปเลย สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 66ทำความรู้จักกับปันดวง‘คุณวิว - พาขวัญ ดวงน้อย’ Content Manager ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ ฮีลใจต่างๆ ในปันดวงและ กิจกรรม อีกมากมายที่ตอบโจทย์วัยรุ่นสายมู ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop หรือการคอลแลปส์ กับศิลปินสายอาร์ต ที่มาร่วมออกแบบ วอลล์เปเปอร์เสริมดวง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม ในรูปแบบอีเวนต์ “มูนิมาร์ท ร้านดวงสะดวกมู” ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถแวะมาดูดวงเสริมความมั่นใจ ให้คลายความกังวลได้ปันดวงเริ่มมาจากวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเป็นพึ่งทางใจให้กับผู้คนในรูปแบบที่สนุก ไม่งมงาย เข้าถึงง่ายกับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะช่วงวัย 20 - 35 ปี ซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่มักพบกับอุปสรรค หลายอย่างเนื่องจากเป็นช่วงที่กำลังออกค้นหาตัวเองไปพร้อมๆ กับการเผชิญโลกของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นช่วงวัยนี้เอง จึงเต็มไปด้วยเรื่องทุกข์ใจและเต็มไปด้วยเสียงของคนรอบข้างมากมายจึงเป็นที่มาของสโลแกน“ปั้นดวงให้แรงแซงป้าข้างบ้าน” ซึ่งต้องการเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนและเป็นที่ พึ่งพิงทางใจในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของวัยรุ่นทุกคนในแบบฉบับของปันดวง ปันดวงและ FUN Cafe มาร่วมงานกันได้อย่างไรคุณโอริว - ฤทธิชัย พินิจวิชา ผู้บริหาร FUN Cafe เดิมเป็นผู้ที่ชื่นชอบ การสร้างสรรค์โดยใช้ทั้งศาสตร์ (ดูดวง) และศิลป์ ซึ่งก่อนหน้านี้ FUN Cafe เคยทำกิจกรรมดูดวงและคอยอัปเดตดวงซึ่งก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากลูกค้า โดยทางร้านก็จะมีเป็นปฏิทินความสุข ให้ลูกค้าสามารถระบาย เพื่อสำรวจตัวเอง ในแต่ละวันว่าเรารู้สึกยังไง เป็นสีไหน แล้วเราก็จะได้ย้อนสำรวจ ว่าที่ผ่านมาเรามีความสุขมากพอแล้วหรือยัง “ สำหรับเราและปันดวงก็รู้จักกันอยู่แล้วและมีมุมมองอะไรหลายอย่างคล้ายๆ กัน โดยกิจกรรมครั้งนี้จุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุก และฮีลใจ เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าดวงจะออกมาเป็นยังไง คุณสามารถกำหนดชีวิตของคุณได้เสมอ และยังมีพวกเรา ที่คอยให้กำลังใจเขาอยู่ จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้กับทางปันดวง ที่จะช่วยเสริมให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นี้ ”ปันดวงหวังว่างานในครั้งนี้จะช่วยส่งต่อพลังงานดีๆให้ผู้คนได้พกอะไรไว้ฮีลใจใกล้ตัว แล้วมาพบกันได้ที่ FUN Cafe หรือติดตามกิจกรรมพิเศษแบบนี้ได้ที่ Facebook : Punduangd ปันดวงFB - punduangdIG - punduangdTIKTOK - punduangdLINE OA - @punduangclub