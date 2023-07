สง่างาม! "นกหว้า" ไก่ป่าแห่งเมืองใต้ อวดโฉมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ชมความงามของ "นกหว้า" เจ้าของสมญานาม "เจ้าไก่ป่าแห่งเมืองใต้" อีกหนึ่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ที่ออกมาอวดโฉมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราชภาพดังกล่าวถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊กเพจส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 - นครศรีธรรมราช ที่ได้รับการติดต่อจากนายสุพจน์ ผ่านทางทางเฟซบุ๊ก ชื่อว่า Supot Jangset จากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยปริก ซึ่งได้มีการแบ่งปันภาพภ่ายและวิดีโอของ "นกหว้า" ที่มาอวดโฉมความสวยงามให้เห็นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชทางส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับนกหว้า ระบุว่า "นกหว้า" เป็นนกขนาดใหญ่ ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 76 - 200 เซนติเมตร ไม่มีเดือย จัดอยู่ในสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าของไทยทางส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับนกหว้า ระบุว่า "นกหว้า" เป็นนกขนาดใหญ่ ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 76 - 200 เซนติเมตร ไม่มีเดือย จัดอยู่ในสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าของไทยทางส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับนกหว้า ระบุว่า "นกหว้า" เป็นนกขนาดใหญ่ ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 76 - 200 เซนติเมตร ไม่มีเดือย จัดอยู่ในสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าของไทยตัวผู้มีความสวยงามมากกว่าตัวเมีย ตัวสีน้ำตาลปนเทา ขนปีกยาว มีจุดกลมคล้ายลูกตาบนปีกเป็นระยะตามความยาวของขนปีก กลางหัวมีขนเป็นหงอน หรือสันเล็ก ๆ หน้าและคอสีฟ้า ปากเหลือง แข้งและตีนสีแดง ตัวผู้มีขนหางคู่กลางยาวเลยเส้นอื่นออกไปมาก ส่วนตัวเมียจะไม่มี เป็นนกประจำถิ่นซึ่งค่อนข้างหายาก ได้รับสมญานามว่า "เจ้าไก่ป่าแห่งเมืองใต้"ตัวผู้มีความสวยงามมากกว่าตัวเมีย ตัวสีน้ำตาลปนเทา ขนปีกยาว มีจุดกลมคล้ายลูกตาบนปีกเป็นระยะตามความยาวของขนปีก กลางหัวมีขนเป็นหงอน หรือสันเล็ก ๆ หน้าและคอสีฟ้า ปากเหลือง แข้งและตีนสีแดง ตัวผู้มีขนหางคู่กลางยาวเลยเส้นอื่นออกไปมาก ส่วนตัวเมียจะไม่มี เป็นนกประจำถิ่นซึ่งค่อนข้างหายาก ได้รับสมญานามว่า "เจ้าไก่ป่าแห่งเมืองใต้"ตัวผู้มีความสวยงามมากกว่าตัวเมีย ตัวสีน้ำตาลปนเทา ขนปีกยาว มีจุดกลมคล้ายลูกตาบนปีกเป็นระยะตามความยาวของขนปีก กลางหัวมีขนเป็นหงอน หรือสันเล็ก ๆ หน้าและคอสีฟ้า ปากเหลือง แข้งและตีนสีแดง ตัวผู้มีขนหางคู่กลางยาวเลยเส้นอื่นออกไปมาก ส่วนตัวเมียจะไม่มี เป็นนกประจำถิ่นซึ่งค่อนข้างหายาก ได้รับสมญานามว่า "เจ้าไก่ป่าแห่งเมืองใต้"ทั้งนี้ "นกหว้า" เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกในลำดับที่ 762 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 The IUCN Red List of Threatened Species จัดให้อยู่ในกลุ่ม Vulnerable (VU) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้ "นกหว้า" เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกในลำดับที่ 762 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 The IUCN Red List of Threatened Species จัดให้อยู่ในกลุ่ม Vulnerable (VU) มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์