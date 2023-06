ลิ้มลองเซตน้ำชาหลากสี "Spectrum of Colours" เฉลิมฉลอง Pride Month ที่อวานี สุขุมวิทฯ

ต้อนรับเดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศกับเช็ตน้ำชายามบ่าย Spectrum of Colours เซ็ตน้ำชายามบ่ายหลากสีสัน ที่ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ชวนทุกคนมาสะบัดลวดลายรังสรรค์ชุดน้ำชายามบ่ายพร้อมของว่างหลากหลายสีสันที่จัดเรียงอาหารคาวที่ตั้งอยู่ชั้นล่าง วางเรียงต่อขึ้นมาเป็นขนมหวานในชั้นบน กินคู่กับชานำเข้ายี่ห้อออร์ ที (Or Tea)Spectrum of Colours เซ็ตน้ำชายามบ่าย ประกอบไปด้วย ของหวาน ของคาว ในรูปแบบตะวันออกและตะวันตก โดยมีการนำเสนอผสมผสานสัญลักษณ์แฟนตาซีสีสันจองสายรุ้งแห่งเดือน Pride Month ที่สื่อถึงการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ เริ่มจากสีแรกในเส้นสายรุ้งที่ เค้กเรดเวลเวท,ช็อกโกแลตมัจฉะทรัฟเฟิล,ทาร์ตเลม่อนพร้อมอโลเวลาเจลลี่, คุ้กกี้บิสคอตติพิสตาชิโอ, สโคนรสอัญชัน เสิร์ฟพร้อมแยมโฮมเมด และเอแคลร์รสชาไทยหอมเข้มข้นชาไทยเต็มคำตามด้วยลิ้มรสอาหารว่างอย่างเมี่ยงปลากะพงห่อใบชะพลู รสจัดจ้านแบบไทยๆ, กุ้งย่างซอสซัลซ่า รสเปรี้ยวสดชื่นตื่นตา และเบคอนแม็คแอนด์ชีสโครเกตต์ หอมมันเข้มข้นสำหรับชาจากออร์ที มีให้เลือกทั้งหมด 6 รสชาติ TIFFANY'S BREAKFAST ชาอิงลิชเบรกฟาสต์, DUKE'S BLUES ชาเอิร์ลเกรย์, LA VIE EN ROSE ชาดำหอมกลิ่นกุหลาบ, MOUNT FEATHER CHINESE GREEN TEA ชาเขียวหอมสดชื่น, LYCHEE WHITE PEONY ชาขาวรสลิ้นจี่, และ BEEEEE CALM ชาดอกคาโมมายล์ซึ่งเมนูทุกอย่างในเซ็ตนี้มีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้ชุดน้ำชายามบ่ายนี้มีความพิเศษอย่างแท้จริง ประกอบกับเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่เต็มไปด้วยสีสัน ดังนั้นเมื่อถึงเวลา คนที่ชื่นชอบการดื่มชาสามารถแวะเวียนมาลิ้มลองความอร่อยของอาหารและขนมหลากหลายสีกันได้ที่ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์โดยเซ็ต Spectrum of Colours ราคา 700 บาท ++ สำหรับ 2 คน หรือหากอยากดื่มคู่กับสปาร์กกิ้ง ไวน์ ทางห้องอาหารกรีนเฮ้าส์มีบริการเสิร์ฟพร้อมเซ็ตน้ำชายามบ่ายในราคา 1,120 บาท++ สำหรับ 2 คน ทุกวันระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น.ห้องอาหารกรีนเฮ้าส์และเทอเรส และ โรงแรม Avani Sukhumvit Bangkok ตั้งอยู่ในเซ็นจูรี เดอะมูฟวีพลาซ่า สุขุมวิท (ติดกับ BTS อ่อนนุช ทางออก 3) เปิดให้บริการตลอดวัน ระหว่างเวลา 06.30 – 00.00 น. โทร. 02-079-7555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fbreservation.vsuk@avanihotels.com