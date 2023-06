Mott 32 Bangkok ชวนคนรักอาหารจีน ร่วมชิมเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

Mott 32 Bangkok

ร้านอาหารจีนโมเดิร์นชื่อดังจากฮ่องกง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชิญชวนผู้ที่รักอาหารจีนทุกท่าน ร่วมดื่มด่ำประสบการณ์การรับประทานอาหารจากฝีมือของเชฟระดับตำนาน

เชฟ ลี แมน ซิง

(Lee Man Sing) เชฟใหญ่ประจำกรุ๊ป Mott 32 ที่บินตรงมาปรุงอาหารให้กับลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม นี้

สำหรับเมนูที่เชฟลีจะนำเสนอในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเมนู Starter อย่าง กั้งแช่ไวน์จีน (Drunken Mantis Shrimp in Chinese Wine) และ หมูแดงบาร์บีคิวไอเบอริโก้หมักด้วยน้ำผึ้ง (Barbecue Iberico Pork with Yellow Mountain Honey) ตามด้วยอาหารจานหลักอย่าง ขาปูหิมะนึ่งในเหล้าจีน (Steamed Snow Crab Legs with Hwa Tiao), ปูหิมะผัดเกลือพริกไทย (Salt & Pepper Wok Fried Snow Crab), ปลาคอดอบด้วยไวน์ข้าว (Baked Cod with Chinese Rice Wine), เป็ดปักกิ่งรมควันด้วยไม้แอปเปิ้ล (Apple Wood Roasted Peking Duck), หอยตลับกับผักโขมใจแดงในซุปปลา (Clams and Red Amaranth in Fish Soup) และ เส้นอีหมี่ผัดไข่ปูหิมะ (E-Fu Noodles Snow Crab Roe) ปิดท้ายด้วยของหวานขึ้นชื่อของเชฟลี อย่าง รังนกและไข่ขาวในน้ำมะพร้าว (Bird's Nest & Egg White in Coconut) และ ทาร์ตช็อคโกแลตงา (Sesame Chocolate Tart, Lime & Sea Salt, Pine Nut)

เชฟ ลี แมน ซิง เป็นผู้ที่ได้รับความนับถืออย่างสูงในวงการอาหารจีน เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์อาหารจีนแบบดั้งเดิม ที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการทำอาหารแบบตะวันตกและการนำเสนออย่างมีระดับ ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการอาหารจีนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเคยปรุงอาหารเพื่อเสิร์ฟให้กับบุคคลสำคัญมากมาย อาทิ ประมุขของประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และเหล่าคนดังนับไม่ถ้วน

นอกจากนี้ เชฟลียังได้รับรางวัล “Best of the Best Culinary Award” จากการท่องเที่ยวฮ่องกง ซึ่งเขาได้รับถึงสองครั้งในปี 2006 และในปี 2009 อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของ Hong Kong Chinese Chefs Associate และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินสำหรับงานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ HOFEX (Hong Kong International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services) อีกด้วย

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี เชฟลีจึงมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานรสชาติแบบสากลเข้ากับการปรุงอาหารจีนได้อย่างลงตัว รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเข้าใจทักษะการทำอาหารที่เรียบง่ายแต่เป็นส่วนสำคัญของการเตรียมอาหารจีนแบบดั้งเดิม เชฟลีจึงได้รับตำแหน่งเป็น Maximal Concepts Chinese Executive Group Chef จากความเชื่อในปรัชญาการทำอาหารแบบ Maximal Concepts แฝงด้วยกลิ่นอายของความทันสมัยในการนำเสนอ และยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลในการเตรียมอาหารจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมอาหารที่สดใหม่และมีรสชาติที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมรับประสบการณ์การรับประทานอาหารจากฝีมือเชฟระดับตำนาน เชฟ ลี แมน ซิง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคมนี้ สามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล mott32.bangkok@standardhotels.com โทร 02 085 8888 หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่

Mott 32 Bangkok ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของ The Standard, Bangkok Mahanakhon เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.30 น. – 14.30 น. สำหรับมื้อกลางวัน และ 17.30 น. – 22.30 น. สำหรับมื้อเย็น