“Made in Song Wat” จดหมายรักย่านประวัติศาสตร์ “ถนนทรงวาด” แหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยแห่ง กทม.

“ถนนทรงวาด” เสน่ห์ 2 ยุค สวยคลาสสิกบนถนนสายประวัติศาสตร์สมัย ร.๕

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (16 มิ.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Made in Song Wat ณ เพลย์ อาร์ต เฮาส์ เขตสัมพันธวงศ์Made in Song Wat กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พากิจกรรมใหม่ๆ สู่ทรงวาด ประกอบกับแรงสนับสนุนจากร้านค้าส่งเก่าแก่ และความร่วมมือจากศาสนสถาน พลังของชุมชนที่อยากขับเคลื่อนย่าน ทำให้ไกด์บุ๊กทรงวาดปี 2023 เกิดขึ้น โดยภายในหนังสือมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม รวมกว่า 50 แห่ง ไล่เรียงจากถนนทรงวาด ไปจนถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างถนนพาดสายและซอยวานิช 1 และพาไปค้นพบไชน่าทาวน์ที่ไม่ได้มีแค่เยาวราช ยังมีอะไรมากมายให้ค้นหานายชัชชาติ กล่าวว่า ถนนทรงวาดเป็นถนนที่สวยงาม มีร้านที่น่าสนใจหลายแห่ง และมีเรื่องราวมากมาย เมืองเรานั้นเข้มแข็งด้วยชุมชน ซึ่งแต่ละย่านก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อนาคตคงเป็นนโยบายพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะเดินไปกับทุกคนทรงวาดเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งค้าส่งสินค้าจากต่างประเทศและหัวเมืองต่างๆ ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โกดังร้านค้ารอบๆ นี้เต็มไปด้วยสินค้าการเกษตรและเครื่องเทศ เปรียบเสมือนหลังบ้านที่คอยป้อนวัตถุดิบดีๆ สู่เยาวราชตลอดมา เมื่อเวลาผ่านไป ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่เป็นแหล่งวัตถุดิบ แต่ยังเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์น่ารักในแบบของตนเอง มีสถาปัตยกรรมสวยงาม มีร้านค้าและวิถีชีวิตผู้คนดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็มีร้านรวงใหม่ๆ ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม แกลเลอรี สตูดิโอศิลปะ อยู่ปะปนกันการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Made in Song Wat และการร่วมมือร่วมใจกับร้านค้าเก่าแก่ ทำหนังสือ 2 ภาษา ‘ทรงวาดไกด์บุ๊ก’ ขึ้นมา เป็นหมุดหมายว่าย่านสร้างสรรค์ นี้ปรับตัวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงจิตวิญญาณของถนนสายประวัติศาสตร์ แต่พร้อมจะโอบรับความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปกับอนาคต