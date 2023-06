กรี๊ดอีกครั้ง! Soft Power ชุด “นักเรียนไทย” ปังอีก เหล่าดาราจีนชื่อดังแต่งถ่ายรายการ Keep Running ที่เมืองไทย

ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดอีกครั้งเมื่อเหล่าดาราจีนชื่อดัง นำโดย “หวังเฮ่อตี้”, “แองเจล่าเบบี้” และ “ไป๋ลู่” รวมด้วยดาราดังคนอื่น ๆ ตบเท้าแต่งชุดนักเรียนไทยถ่ายทำรายการ Keep Running ที่เมืองไทย โดยดาราแต่งละคนจะปักชื่อภาษาไทยของตัวเองไว้ที่หน้าอกนอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งชุดนักเรียนไทยล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำรายการดังกล่าวอีกด้วยรายการ Keep Running เป็นรายการวาไรตี้ชื่อดังของประเทศจีน ถือเป็นรายการ Running Man เวอร์ชั่นจีน ซึ่งการถ่ายทำรายการ Keep Running ในครั้งนี้จะเป็นตอนพิเศษที่ถ่ายทำมิชชั่นต่าง ๆ ในประเทศไทยสำหรับดาราจีนชื่อดังที่มาถ่ายทำรายการ Keep Running ตอนพิเศษที่เมืองไทยในครั้งนี้ จากข่าวระบุว่ามี 10 คน ได้แก่ หวังเฮ่อตี้, ไป๋ลู่, แองเจล่าเบบี้, ช่ายสวีคุน, ฟ่านเฉิงเฉิง, ซ่งเว่ยหลง, โจวเซิน, ซ่งอวี่ฉี, เฉินจั๋วเสวียน ร่วมด้วย อูกี ที่เป็นสมาชิกของรายการ และ มินนี่ ที่มาเป็นแขกรับเชิญทั้งนี้หลังจากดาราหลายคนเดินทางมาถึงเมืองไทยได้มีแฟนคลับชาวไทยไปให้การต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีภาพของดาราแต่ละคนปรากฏผ่านสื่อต่าง ๆหลังจากนั้นได้มีภาพดาราจีนส่วนหนึ่ง อาทิ “หวังเฮ่อตี้”, “แองเจล่าเบบี้” และ “ไป๋ลู่” สวมชุดไทยอย่างหล่อ-สวย ถ่ายทำรายการที่เมืองโบราณ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อเหล่าดาราพากันตบเท้าแต่งชุดนักเรียนไทยถ่ายทำรายการดังกล่าวที่ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมาสำหรับการที่เหล่าดารา-นักน้องชื่อดังชาวจีนเดินทางมาถ่ายทำรายการ Keep Running ในเมืองไทยนั้น นอกจากจะช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวของไทย และสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยสู่สายตาชาวจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดหลักแล้ว ยังเป็นการหนุนส่ง Soft Power “ชุดไทย” และ “ชุดนักเรียนไทย” อวดสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย#############################Photo : แองเจล่าเบบี้/仲夏夜鸢尾丨杨颖, ไป๋ลู่/Alongtheway妍途, หวังเฮ่อตี้/Pandora_王鹤棣, ช่ายสวีคุน /偏遇日记_蔡徐坤, ฟ่านเฉิงเฉิง / Fantasticbaby|范丞丞