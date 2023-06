รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ได้รับรางวัล Travelers’ Choice® Best of the Best Luxury Hotels จาก Tripadvisor®

ประกาศความสำเร็จกับรางวัลจากประจำปี 2566 ในหมวดและ ในหมวดรางวัลนี้มอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมที่น่าสนใจ ฯลฯ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่รวบรวมจากนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วโลกบนเว็บไซต์ Tripadvisor ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ผู้ได้รับรางวัล Best of the Best ได้เพียงแค่ 1% ของโรงแรมทั่วโลกที่อยู่บน Tripadvisor ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอย่างแท้จริง และก็เป็นครั้งที่ 9 ที่รอยัล วิงสวีท แอนด์ สปา ได้ชนะรางวันอันทรงเกียรตินี้“ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัล Best of the Best ของ Tripadvisor ประจำปี 2023”กล่าว “การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาทำให้การแข่งขันสูงมากขึ้นไปอีก รางวัล Best of the Best แสดงให้เห็นว่าโรงแรมได้มอบประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างให้กับคนที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือแขกของคุณ ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การขาดแคลนแรงงานในภาคบริการ และต้นทุนที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่ได้มาโดยง่าย และผมรู้สึกประทับใจกับความสามารถในการฟื้นตัวและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นี่เป็นปีที่เราประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง!”เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดจาก TripAdvisor รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา มีความภาคภูมิใจในการให้บริการที่เป็นเลิศและเหนือความคาดหมายของผู้เข้าพัก ความคิดเห็นในเชิงบวกต่อที่พักเป็นเครื่องยืนยันถึงบริการที่เหนือชั้นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้เข้าพักทุกคน สามารถอ่านรีวิวทั้งหมดและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ได้ที่ https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293919-d307270-Reviews-Royal_Wing_Suites_Spa-Pattaya_Chonburi_Province.html ประเทศไทยและโดยเฉพาะพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุด การเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับรางวัล เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์หรูหราที่เหนือระดับ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ดำเนินกิจการโรงแรมระดับหรู 4 แห่ง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ การบริการที่ดีเยี่ยมมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จล่าสุดนี้รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติมาแล้วกว่า 280 รางวัล เป็นสถานที่พักผ่อนที่หรูหราที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับวันหยุดสุดพิเศษ จองห้องพักโดยตรงกับรอยัล คลิฟ เพื่อรับราคาที่ดีที่สุดพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายเพื่อประสบการณ์การเข้าพักที่คุณสมควรได้รับ กรุณาติดต่อเราที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อฝ่ายสำรองห้องพักได้ (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ bookings@royalcliff.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมที่ www.royalwingsuites.com