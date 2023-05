ไม่ธรรมดา! “BKK Social Club Bangkok” ติด 1 ใน 10 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย

น่าชื่นใจ! หลัง เว็บไซต์ worlds 50 best bars จัด 50 อันดับบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ผลปรากฏว่า “BKK Social Club Bangkok” บาร์ในโรงแรมโฟร์ซีซั่น ริมน้ำเจ้าพระยากรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 10 ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยเว็บไซต์ worlds 50 best bars จัดอันดับ ASIA'S 50 BEST BARS หรือ 50 บาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย อันดับ 1 ตกเป็นของ Coa จาก Hong Kong ด้าน “BKK Social Club Bangkok” บาร์ในโรงแรมโฟร์ซีซั่น ริมน้ำเจ้าพระยากรุงเทพฯ ประเทศไทยคว้าอันดับ 10 ในครั้งนี้มาครองสำหรับ 10 บาร์ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ได้แก่Coa Hong KongJigger & Pony SingaporeArgo Hong KongTesouro ColváBar Benfiddich TokyoIndulge Experimental Bistro TaipeiCharles H SeoulMO Bar SingaporeManhattan SingaporeBKK Social Club Bangkokนอกจากนั้นยังมีบาร์จากประเทศไทยติดใน 50 อันดับ ดังนี้อันดับ 17 Tropic Cityอันดับ 19 Vesperอันดับ 43 Asia Todayอันดับ 46 The Bamboo Bar