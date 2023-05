มาแรงแซงทุกโค้ง ดีโอเคลียร์ กวาดยอดขายทั้งในและต่างประเทศ

แบรนด์ใหม่ แบรนด์คนไทยพกความเป็นมืออาชีพ แซงหน้าคู่แข่งด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแนวคิดอย่างสร้างสรรค์เข้ารับรางวัลยอดขายอันดับ 1 ในหมวด Best Selling PERSONAL CARE: The Best seller in Deodorant โดยใช้การจัดอันดับบิวตี้ไอเท็มสุดฮิต จากยอดขายจริงของ EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ จากสินค้า 40,000 กว่ารายการ ในงาน "EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2022"ผู้บริหารรุ่นใหม่และผู้ก่อตั้งแบรนด์ DEOKLEAR ทายาทของผู้ก่อตั้งบริษัทไรน์แอนด์เฟรช จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย โดยนำการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาแร่ธรรมชาติจนได้รับการรับรองจากสถาบันการทดสอบทางคลินิก ประเทศเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนี้มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ร้านขายยา ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และเอเชีย เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปีคุณสุปวีณ์ กล่าวว่า “ดีโอเคลียร์ (DEOKLEAR) ได้รับรางวัลยอดขายอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ไรน์แอนด์เฟรช จำกัด ที่ได้ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ ดีโอเคลียร์ (DEOKLEAR) ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล จนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และต้องขอขอบคุณผู้จัดงาน และลูกค้าที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของดีโอเคลียร์ (DEOKLEAR) มาตลอด จุดเด่นของสินค้าของเราคือการที่เราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ และใช้ประสบการณ์ที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประกอบการผลิต เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในราคาที่ที่ทุกคนเอื้อมถึง ทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันการทดสอบทางคลินิกจากประเทศเยอรมัน และคำนึงถึงรูปลักษณ์ ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย พกพาสะดวก เพิ่มความมั่นใจตลอดวัน”ผลิตภัณฑ์ดีโอเคลียร์จัดโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2566 นี้ โดยซื้อผลิตภัณฑ์ DEOKLEAR-Mineral Deodorant stick ขนาด 70g ทั้งหมด 8 สูตร สูตรไหนก็ได้ ซื้อ 1 แถม 1 หรือ ราคาลด 50% หาซื้อได้ที่ ร้านอีฟแอนด์บอย BEAUTRIUM และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป ทางชอปปิ้งออนไลน์ Shopee, Lazada, Konvy