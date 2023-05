เปิดโลก “ออสเตรีย” ดินแดนโรแมนติกกลางยุโรป งามตระการเทือกเขาแอลป์-ล่องแม่น้ำดานูบสุดคลาสสิก

แหล่งเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตามรอยของซิซี

ชวนคนไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ในประเทศดินแดนใจกลางยุโรปที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปี(Emanuel Lehner-Telic) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการท่องเที่ยวประจำสถานทูตออสเตรีย ประจำกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย มี 2 สายการบิน คือ EVA Air และ Austrian Airlines บินให้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียนนา รวมทั้งหมดจำนวน 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตและไม่หยุดนิ่ง โดยปัจจุบันมีผู้เดินทางจากประเทศไทยเข้ามาประมาณ 60,000 คนและเข้าพักแบบค้างคืนประมาณ 110,000 คืนต่อปี“ด้วยทำเลที่ยอดเยี่ยมของเวียนนาที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป ทำให้กรุงเวียนนาเป็นจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรีย อีกทั้งยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการเดินทางไป-กลับและขับรถท่องเที่ยวทั่วยุโรป” เอ็มมานูเอล กล่าวออสเตรียนอกจากจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางของยุโรปและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้ว ดินแดนแห่งนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีลานสกีสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพนอกจากนี้ออสเตรียยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับฤดูหนาวอันสุดโรแมนติก โดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ของอันงดงามตระการตา รวมถึงที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ของการล่องเรืออันเงียบสงบท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่น ชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม 2 ข้างทาง ที่โดดเด่นไปด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรมในขณะที่ป่าเขียวชอุ่มและทะเลสาบในบริเวณใกล้เคียงที่น้ำมีความบริสุทธิ์สามารถดื่มได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบในช่วงวันหยุดนอกจากนี้ตามเมืองและหมู่บ้านเล็ก ๆ หลายแห่งในออสเตรียยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งชาวบ้านยินดีที่จะเล่าสู่กันฟังกับผู้มาเยือน โดยออสเตรียมีประเพณีการต้อนรับผู้มาเยือนที่ชวนเพลิดเพลินและมีเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมหรือร้านอาหารที่ดูแลโดยครอบครัวของคนท้องถิ่นออสเตรียเป็นประเทศที่มีภูเขาและทางน้ำที่สวยงามเป็นที่รู้จักทั่วโลก และสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของประเทศในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในสภาวะที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ รวมถึงนำแนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมาใช้ และส่งเสริมผู้เข้าชมลดการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดสำหรับแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของออสเตรียก็คือ “พลังงาน” และ “การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อาทิ• พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานจากน้ำหรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนสำคัญในรีสอร์ทต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการทำงานของทุกอย่างตั้งแต่โรงแรมจนถึงเคเบิลคาร์ ร้านอาหาร และสปา• ระบบรถไฟที่ครอบคลุมมากกว่า 5,000 กิโลเมตร และภูเขาสูงในหลายพื้นที่ เช่น อินส์บรุคและซาลซ์บวร์ก ซึ่งรวมการใช้บริการขนส่งสาธารณะฟรีด้วยบัตรของผู้เข้าพัก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวช่วงพักร้อนที่ปราศจากรถยนต์• จักรยานไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเช่า สถานีชาร์จ ที่มีพอเพียงต่อความต้องการนอกจากนี้ยังมีจุดหมายปลายทางมากมายในออสเตรียที่ได้รับการยอมรับในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดย ANTO ได้คัดสรรเมืองน่าสนใจที่ดำเนินการตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานำเสนอ ดังนี้(Zell am See – Kaprun) เป็นสวรรค์แห่งธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ธารน้ำแข็ง และทะเลสาบ Zell am See ในเมือง Kaprun เรียกตัวเองว่าเป็น “ภูมิภาคแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและพลังงาน” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนี้ ธุรกิจหลายแห่งใน Zell am See ยังได้รับการรับรองจาก Austrian Eco-Label ที่เป็นการรับรองคุณภาพสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน(St. Anton am Arlberg) เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามและอากาศบนภูเขาที่บริสุทธิ์ ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดย St. Anton เป็นผู้ริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนมากมายที่พึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549• อินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของทิโรลและเป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่นี่ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกในเมือง ด้วยขนาดของเมืองนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ และใช้จักรยานเช่า 350 คันที่มีอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง 44 จุดอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจที่ ANTO นำเสนอก็คือ การท่องเที่ยวตามรอย “” ผู้มีชื่อเสียงแห่งออสเตรีย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ(เธอคือจุดสนใจของซีรีส์เรื่อง “The Empress” ในปัจจุบันของ Netflix)สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ของกิจกรรมตามรอยซิซี นั้นก็ได้แก่(หรือที่เรียกว่าพระราชวังฮอฟบวร์ก) – ศูนย์กลางแห่งอำนาจในกรุงเวียนนาตั้งแต่ปี ค.ศ.1279 เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่อื่นในอดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์ฮับส์บวร์ก ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานและบ้านของประธานาธิบดีออสเตรีย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรพรรดินีซิซีอีกด้วยการเข้าชมห้องประทับและพิพิธภัณฑ์ซิซีในพระราชวังอิมพีเรียล เมื่อเดินผ่านห้องต่าง ๆ จะเห็นได้ชัดเจนว่าจักรพรรดินีเอลิซาเบธเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในช่วงชีวิตของเธอ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ sisimuseum-hofburg.at)ที่ประทับฤดูร้อนของราชวงศ์ นี่คือสถานที่ที่ยังคงสัมผัสได้ถึงความงดงามของบุคลิกของซิซีได้จนถึงทุกวันนี้ ในความเป็นจริงแล้วห้องพักของซิซียังคงเป็นแบบเดียวกับเมื่อตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ ทำให้สามารถจินตนาการภาพเธอนั่งอยู่ในห้องพักส่วนตัว ที่มีผ้าไหมที่ปักอย่างวิจิตรงดงาม และอย่าพลาดการเดินเล่นในสวนที่งดงามของพระราชวัง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ All Tickets & Tours | พระราชวังเชินบรุนน์ (schoenbrunn.at)(The Imperial Villa at Bad Ischl) จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักของซิซี เพียงนั่งรถไฟระยะเวลาสั้น ๆ จากซาลซ์บวร์ก ก็สามารถสำรวจเมืองบาดท์อิชเชิล เมืองเล็ก ๆ ที่งดงามราวภาพวาด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักของซิซีและจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ (Emperor Franz Josephs) ซึ่งจักรพรรดิได้เลือกซิซี ที่ในขณะนั้นมีอายุ 15 ปี และอีกหนึ่งปีต่อมางานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นในกรุงเวียนนา หนึ่งในของขวัญแต่งงานคือวิลล่าแห่งนี้ในเมืองบาดท์อิชเชิล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Welcome to the Kaiservilla)และนี่ก็คือบางส่วนของการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว สัมผัสสิ่งใหม่ ๆ แห่งออสเตรีย ที่นักท่องทเยวชาวไทยสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมฤดูหนาว การเดินเขาในฤดูใบไม้ผลิ หรือแม้แต่ทัวร์ที่เน้นด้านอาหารในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศสดชื่น และอีกประสบการณ์ที่หลากหลายในประเทศดินแดนใจกลางยุโรป ที่มากไปด้วยสถานที่สวย ๆ งาม ๆ และกิจกรรมท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ