เติมเต็มความอร่อยกับ 3 เมนูอาหารเช้า และ 3 เครื่องดื่มตลอดวัน ที่ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ”

(The Coffee Club) ร้านอาหารออลเดย์ไดนิ่ง สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่เลือกทานได้ตลอดทั้งวันอย่างเมนูอาหารเช้าใหม่สุดพิเศษที่รังสรรค์ความอร่อยจากเบคอนชิ้นโต โดยจับคู่มากับวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนอย่างไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแม่ไก่แบบไร้กรงขัง ได้แก่ เมนูไข่ดาวน้ำพันเบคอน และเห็ด ต่อด้วยเมนูไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนซอสคาราเมล เมเปิ้ล และเมนูขนมปังบริออชและไข่ เสิร์ฟพร้อม เบคอนซอสคาราเมลเมเปิ้ล ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยที่กันแบบคุณภาพเน้น ๆ รวมถึงยังมีเมนูเครื่องดื่มสุดฮิต Dalgona ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปลงโซเชียล ได้แก่และโดยทั้ง 3 เมนูอาหารเช้า และ 3 เครื่องดื่มสุดพิเศษนี้ พร้อมให้ทุกคนได้มาลิ้มลองที่ร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น(The Coffee Club) ร้านอาหารออลเดย์ไดนิ่งที่มีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการอาหารเช้าหลากหลายแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวัน ล่าสุดรังสรรค์เมนูอาหารเช้าใหม่ในคอนเซปต์เบรกฟาสต์สไตล์ออสเตรเลีย ที่มีเบคอนชิ้นโตนำไปย่างจนได้เนื้อสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน พร้อมจับคู่ความอร่อยแบบคูณสองด้วยไข่ไก่เคจฟรี (Cage free eggs) ไข่ไก่คุณภาพคับฟองจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงตามแนวทางการสร้างความยั่งยืน สด สะอาด ปลอดภัย เต็มไปสารอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นมื้ออาหารเช้าคุณภาพที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภคในทุกวันทุกโอกาส ประกอบด้วยเมนูไข่ดาวน้ำพันเบคอน ราดด้วยซอสฮอลันเดส เสิร์ฟบนขนมปัง 2 ชิ้นโต และเห็ดผัดสูตรพิเศษ อร่อยเต็มคำ ราคาจานละ 280 บาทเมนูไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนชิ้นโตที่ถูกนำไปย่างจนได้ที่ราดด้วยซอสคาราเมลเมเปิ้ลสุดลงตัว ราคาจานละ 390 บาทเมนูเบคอนชิ้นโตนุ่ม หอม อร่อย ย่างด้วยซอสเมเปิ้ลไซรัป ให้รสชาติที่หอม หวานพอดีลงตัวในทุกคำ อร่อยยิ่งขึ้นเมื่อทานคู่กับขนมปังบริออชพร้อมไข่ดาวและเห็ดผัด ฟินรับยามเช้า ราคาจานละ 390 บาทในขณะเดียวกัน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังรังสรรค์ 3 เมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษที่มาพร้อม DALGONA ขนมน้ำตาลหอมสุดฮิตจากเกาหลี ผสานความอร่อยเข้มข้นลงตัวเมื่อทานกับเครื่องดื่มแบบซิกเนเจอร์ทั้ง ชา กาแฟ และช็อกโกแลต ไม่ว่าจะมาคนเดียว มากับเพื่อน หรือคนรู้ใจก็สามารถเพลิดเพลินไปกับความอร่อยหวานกลมกล่อม ได้แก่ชาเขียวเข้มข้นอร่อยหวานมันกำลังดี ส่วนใครที่เป็นช็อกโกแลต เลิฟเวอร์ ต้องห้ามพลาดส่วนสายกาแฟต้องลองหวานผสานความเข้มจากกาแฟเฉพาะตัวของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในราคาแก้วละ 135 บาทพร้อมกันนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ เท่านั้น เพียงดาวน์โหลด Application และสมัครสมาชิก The Coffee Club E-Member รับฟรี! เข็มกลัดรุ่น Limited สุดคิ้วท์ เอาไปติดเก๋ ๆ อวดลงโซเชียลได้เลย (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รวมทั้งพร้อมรับ Welcome Drink แสนอร่อยฟรีทันที 1 แก้ว