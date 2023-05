มิติใหม่ท่องเที่ยวไทย ททท.ชวนโหวต 25 แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน ชิงรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

ภาคเหนือ





การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยวอันซีน จาก 77 จังหวัดทั่วไทย เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ใช่ เลือกจังหวัดที่ชอบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ดีเดย์มั่นใจปลุกกระแสไทยเที่ยวไทยหนุนเป้าหมายรายได้ 880,000 ล้านบาทนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยว่า ททท.เดินหน้าส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2566 มุ่งมั่นสร้างตำนานการเดินทางท่องเที่ยวบทใหม่ที่จะเป็น ไทยเที่ยวไทย Limited Edition ด้วยเมนูประสบการณ์มิติใหม่ที่มีความหลากหลาย จึงกำหนดเปิดตัวแคมเปญ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” เตรียมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวสุดอะเมซิ่งแห่งใหม่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่แตกต่างกว่าที่เคย รวมทั้งช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มอัตราการเข้าพัก กระจายรายได้สู่ฐานราก และเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีแคมเปญนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ ททท. ชวนคนไทยร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 77 แหล่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ กล่าวคือ 1 แหล่งท่องเที่ยวต่อจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย สำนักงาน ททท. 45 แห่งทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวน่าสนใจ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีศักยภาพหลากหลายและสวยงาม มีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี การเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen และ Unseen New Series มาก่อนหลังจากนั้น ททท. จะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters แห่งใหม่ของเมืองไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/Unseennewchapters ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจาก 77 แหล่ง เหลือเพียง 25 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากคะแนนคัดเลือกของคนไทย จำนวน 20 แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 แหล่ง และจะกำหนดประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2566สำหรับกติกาการลงคะแนนโหวต จำกัดสิทธิ์ 1 คน สามารถโหวตได้ 5 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ โดยแต่ละสิทธิ์ต้องใช้โหวตให้กับแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่งในแต่ละภูมิภาค ( 5 สิทธิ์ สำหรับการโหวตแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่งใน 5 ภูมิภาค) โดยระยะเวลาสะสมผลโหวตต่อสัปดาห์ จะสิ้นสุดในทุกวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. และเริ่มนับคะแนนใหม่ ทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางภายในประเทศ บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการโรงแรมที่พัก ร้านอาหารมิชลิน ไกด์ บัตรเติมน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจะมีการจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีทุกสัปดาห์ผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการฯ สำหรับกองเชียร์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ สามารถร่วมเป็นกำลังใจและโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวผ่านทาง #unseennewchapters และร่วมสนุกผ่านกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ทาง Facebook : Amazing Thailand เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ ร่วมทริปท่องเที่ยวกับ ททท. และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ททท. เพิ่มความพิเศษของแคมเปญฯ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว รถเช่า และสายการบิน มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ผ่านเว็บไซต์แคมเปญฯ ด้วยนอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยว 25 แหล่งที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้แคมเปญ Unseen New Chapters ททท. จะต่อยอดประชาสัมพันธ์ด้วยกลยุทธ์ “Music Marketing” จัดทำ “UNSEEN MUSIC VACATION” โดยเลือกมาเป็น Location ในการถ่าย MUSIC VACATION VDO ของศิลปิน อิ๊งค์ - วรันธร เปานิล รวมทั้งจัดทำ “UNSEEN LIVE MUSIC VDO” จำนวน 5 เพลง 5 ภูมิภาค โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น วงอินดิโก้, เอิ๊ต ภัทรวี, เบล วริศรา, ETC, Season Five เป็นต้นททท. ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมคัดเลือกและติดตามความมหัศจรรย์ของเมืองไทยกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ “Unseen New Chapters”ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแคมเปญหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/Unseennewchapters, Facebook: Amazing Thailand , TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy หรือ LINE Official Account : @unseennewchaptersสำหรับ 77 แหล่งท่องเที่ยวคัดสรร จาก 77 จังหวัดที่เปิดให้โหวตใน โครงการ Unseen New Chapters มีดังนี้1. จุดชมวิวดอยดำ จ.เชียงใหม่2. ถ้ำปะการัง จ.แม่ฮ่องสอน3. วัดพระธาตุแม่ย่าม่อน จ.เชียงราย4. ผาหัวเรือ บ่อสิบสอง จ.พะเยา5. ผาสิงห์ จ.แพร่6. พระอกแตก “วัดบ้านแก่งใต้” จ.อุตรดิตถ์7. พุทธสถานถ้ำเชตะวัน จ.น่าน8. วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก9. น้ำตกตาดใหญ่ จ.เพชรบูรณ์10. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จ.ตาก11. แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี12. วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง จ.สุโขทัย13. วัดหนองปลิง จ.กำแพงเพชร14. วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง15. วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน16. พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์17. วัดกรดงาม จ.พิจิตร1. วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร2. วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี3. พระอุโบสถเก่าวัดชมภูเวก จ.นนทบุรี4. รอยพระพุทธบาท 4 รอย วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม5. สมเด็จองค์พระปฐม พระพุทธสิขีจักรพรรดิมุนีสัมพุทธชยันตีศรีสาคร จ.สมุทรสาคร6. ถ้ำโบ้ คีรีวงศ์ จ.เพชรบุรี7. พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์8. อุโมงค์สามมิติ จ.กาญจนบุรี9. มุมลับที่ภูผาแรด จ.ราชบุรี10. เก็บหมากที่เกาะลัดอีแท่น จ.นครปฐม11. อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา12. หอมนสิการ จ.สระบุรี13. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านวังโหรา จ.สุพรรณบุรี14. วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง15. พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี16. มิวเซียม สิงห์บุรี (อาคาร ร.ศ.130) จ.สิงห์บุรี17. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จ.ชัยนาท1. ชุมชนบ้านปรางค์นคร จ.นครราชสีมา2. มอหินขาว จ.ชัยภูมิ3. ทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี4. วัดพระเหลาเทพนิมิต จ.อำนาจเจริญ5. พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก วัดหอก่อง จ.ยโสธร6. จุดชมวิวหนองสมอ ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น7. พระอุโบสถไม้ตะเคียนทอง วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม8. ผาหมอกมิวาย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด9. ผาแดง จ.กาฬสินธุ์10. หาดแห่ จ.นครพนม11. วังเทียมเมฆ จ.มุกดาหาร12. เกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร13. พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทย จ.อุดรธานี14. วัดเทพพลประดิษฐาราม จ.หนองคาย15. วัดป่าเมืองเหือง จ.บึงกาฬ16. วนอุทยานภูบ่อบิด จ.เลย17. ถ้ำศรีธน จ.หนองบัวลำภู18. โรงทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา จ.สุรินทร์19. ผาพญากูปรี จ.ศรีสะเกษ20. ผึ้งร้อยรัง จ.บุรีรัมย์1. เกาะแห่งรัก(ษ์)... ที่สีชัง จ.ชลบุรี2. วัดถ้ำเขาประทุน จ.ระยอง3. จุดชมวิววัดเขาพลอยแหวน จ.จันทบุรี4. วัดบุปผาราม จ.ตราด5. วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก6. หลวงพ่อพระพุทธทวารวดี ศรีปราจีน สิรินธรโลกนารถ จ.ปราจีนบุรี7. ถ้ำน้ำเขาศิวะ จ.สระแก้ว8. วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา9. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ1. ควนหรนฮิลล์ จ.สงขลา2. เกาะตะรุเตา จ.สตูล3. Pancake Rock จ.นครศรีธรรมราช4. นาริมเล จ.พัทลุง5. อุโมงค์ร่อนแร่ จ.นราธิวาส6. ทะเลหมอกทะเลดาว ฆูนุงซีลีปัต จ.ยะลา7. รับพระอาทิตย์กลางอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี8. รอยพระพุทธบาทในทะเล เกาะแก้วพิสดาร จ.ภูเก็ต9. สนามบอลลอยน้ำ เกาะปันหยี จ.พังงา10. อุทยานธรรมเขานาในหลวง เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี จ.สุราษฎร์ธานี11. เขาจมป่า จ.ตรัง12. วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จ.กระบี่13. วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม จ.ชุมพร14. หมู่เกาะกำ จ.ระนอง