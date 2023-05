ใครช้าอด! “Voucher 100 บาท” เที่ยวเมืองไทยวันธรรมดา ในโครงการ “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Digital Nomad และ Remote Worker จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในประเทศและพักค้างคืนในวันธรรมดานางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ดำเนินโครงการ Workation Thailand มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน และจากความสำเร็จของโครงการฯ สะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation ถือเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่วิถี New Normal โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จาก Work from Home เป็น Work from Anywhere หรือ Workation ซึ่งเป็นการทำงาน จัดประชุม และสังสรรค์ได้จากทุกพื้นที่ จนกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเริ่มนำมาปรับใช้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดจากสถานประกอบการชั้นนำมากมาย โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 80% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Nomad และ Remote Worker ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทำงาน และมีการพักค้างคืน รวมถึงการเดินทางในช่วงวันธรรมดา รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำไปสู่การกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ ผลักดันเป้าหมายภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2566สำหรับตลาดในประเทศสร้างรายได้ 880,000 ล้านบาทสำหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ราคา 100 บาท ในโครงการนี้ ประกอบด้วย ประเภทโรงแรมที่พัก อาทิ โรงแรมในเครือเซ็นทารา, ศรีพันวา และกีมาลา ประเภทยานพาหนะ อาทิ สายการบินแอร์เอเชีย Drivehub และบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ประเภทร้านอาหาร อาทิ แบล็คแคนยอน บาร์บีคิว พลาซ่า และเชสเตอร์กริลล์ และประเภทแพกเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ซาฟารีเวิลด์ โอเอซิส สปา และซีไลฟ์ แบงค็อกทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญได้ที่ Line Official Account: @workationthailand