สุพัตรา จิราธิวัฒน์ มอบดอกไม้แก่ กีรติ กิจมานะวัฒน์

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และรอง กก.ผจญ.สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บจก.กลุ่มเซ็นทรัล มอบดอกไม้แก่ กีรติ กิจมานะวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย โดยมี ปิยภรณ์ แสนโกศิก, ทิพย์วรรณ วีระภุชงค์, ชัยรัตน์ เชิดชูสกุลชัย, วีณา ไชยวรรณ, ปฐมพล สาวทรัพย์ และอดิศร ศรีสุขใส ร่วมยินดี ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์





***

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นประธานมอบรางวัล Sustainability in Action 2022 ให้พนักงานที่ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคม 69 โครงการ เพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการเพื่อชุมชนและสังคมต่อเนื่อง ร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย “CPF 2030 Sustainability in Action” โดยมี ไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ ผอ.ใหญ่ ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจรเขตประเทศไทย ร่วมพิธี ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.สีลม



***

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ แถลงข่าวทิศทางธุรกิจ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ปี 2566 เดินหน้าปรับโฉม KINGPOWER.COM ส่งต่อแนวคิด THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ พร้อมเปิดตัว THE POSSIBILITIES MAKERS กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, กัญญาวีร์ สองเมือง, วรกมล ซาเตอร์, คัมภีรพันธุ์ โบว์เพชร, ทิพานัน นิลสยาม และณัฐธยาน์ บุตรธุระ วง 4EVE ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ