หนุ่มฟิลิปปินส์เล่นใหญ่! พิมพ์บรอดดิ้งพาสแผ่นยักษ์โชว์ให้สายการบินแอร์เอเชีย

Bangkok to Phuket ✈️

Airasia : We dont accept soft copy of Boarding Pass in Thailand, Kindly print it !

Me : 💁🏼‍♂️ (pang buong taon na yan 😂)

#itsaprank

ทำเอาอมยิ้มกันทั้งโซเชียล หลังหนุ่มชาวฟิลิปปินส์โชว์บรอดดิ้งพาสขนาดใหญ่กว่าตัวเอง เพื่อใช้สแกนขึ้นเครื่อง บอกเลยงานนี้ไม่ต้องกลัวหาย ให้กลัวว่าจะเก็บยังไงดีกว่า!เรื่องราวเรียกรอยยิ้มถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบัญชีผู้ใช้ชื่อ denz blanco tacud ของหนุ่มชาวฟิลิปปินส์ที่มาเที่ยวในประเทศไทย แล้วจะขึ้นเครื่องบินของสายการบิน "แอร์เอเชีย" เพื่อบินจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยเขาได้โพสต์ภาพตัวเองถือบรอดดิ้งพาสขนาดใหญ่ยักษ์ พร้อมข้อความว่าซึ่งแปลได้ใจความว่า ทางการสายการบินบอกไม่รับบรอดดิ้งพาสที่เป็น soft copy (สำเนาดิจิตอล) ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ เขาเลยจัดการพิมพ์มันออกมาเป็นแผ่นขนาดใหญ่ซะเลยเรื่องราวนี้มีผู้คนถูกใจและเข้ามาแชร์กันจำนวนมาก ซึ่งเจ้าตัวได้ใส่แฮชแท็กปิดท้ายโพสต์ว่า #itsaprank หรือเป็นการลงขำๆ อำเล่นเท่านั้น ทำเอาชาวเน็ตหลายคนบอกว่าครั้งหน้าจะพิมพ์บรอดดิ้งพาสแบบนี้บ้าง เพราะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายอีกเลย!