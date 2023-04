จากเพลงรักของ “New Hope Club” สู่ 3 หนังสั้นสุดอบอุ่นจาก 3 ชาติ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

การเดินทางของ “” ในครั้งนี้ยังคงหอบเอาความสนุก ความแปลกใหม่ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึงอย่างต่อเนื่อง เตรียมลุยโปรเจ็กต์สุดพิเศษที่ร่วมมือกับ 3 ประเทศจาก “” ดีไซน์หนังสั้น 3 เรื่อง ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 3 บทเพลงรักสุดกินใจ แต่เต็มอิ่มไปด้วยความอบอุ่น“New Hope Club” คือบอยแบนด์สามหนุ่มบริทิช หล่อละมุน บนหมู่เกาะอังกฤษ ประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ Blake Richardson (เบลก ริชาร์ดสัน), George Smith (จอร์จ สมิธ) และ Reece Bibby (รีส บิบบี้) ผู้พลิกผันจากนักร้องในคลับสู่ Trio Band ระดับโลก เต็มเปี่ยมไปด้วยฐานแฟนคลับจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำลายล้างยอดสตรีมมิ่งมาแล้วกว่า 3.2 พันล้านครั้ง และยอดวิวบน TikTok มากกว่า 200 ล้านครั้ง และในอัลบั้มเดบิวต์เมื่อปี 2020 ยังติดอับดับ Top 5 บนชาร์ต UK มาแล้วอีกด้วย เรียกได้ว่าสุดในรุ่นนอกจากนี้ “New Hope Club” ยังเผยความรู้สึกถึงหนังสั้นทั้ง 3 เรื่องนี้ว่า “พวกเรารู้สึกทึ่งกับหนังสั้นทั้ง 3 เรื่องมากๆ ครับ เพราะหนังแต่ละเรื่องนั้นครีเอทขึ้นมาจากความตั้งใจเต็มร้อย พวกเราเชื่อว่าทุกรายละเอียดของหนังที่จะฉายบนหน้าจอ จะพาทุกคนหลุดเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่ง และเชื่อว่าทุกคนจะต้องปรบมือให้กับทีมงานทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องทุกคน เพราะพวกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นอย่างมาก นี่คืองานที่เราภูมิใจ ประทับใจ และตื่นเต้นมากที่สุด”ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้ ประเทศไทยจะมีการฉายหนังสั้นเรื่อง “Nice To Never Meet You” รอบพรีเมียร์ให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงานรับชมกันก่อนใครเป็นที่แรกอีกด้วย แฟนเพลง “New Hope Club” และแฟนๆ จากนักแสดงนำ ปักหมุด แจ้งเตือนรอรับฟังข่าวสารต่างๆ ผ่านทางแฟนเพจ “Universal Music Thailand” ได้เลยสำหรับผู้สนใจมาร่วมสัมผัสความสุข ความหวัง และความเจ็บปวด ไปพร้อมๆ กับ 3 ความสัมพันธ์รัก ผ่าน 3 หนังสั้น3 อารมณ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 3 บทเพลง จาก 3 ผู้กำกับ และจาก 3 ประเทศ ที่จะทำให้พวกคุณละสายตาจากพวกเขา และพวกเธอไม่ได้แม้วินาทีเดียว“Nice To Never Meet You” หนังสั้นจากประเทศไทย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “L.U.S.H” ผลงานการกำกับของ “ภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจ” ผู้กำกับไฟแรงดีกรีนักเรียนนิวยอร์ก นำแสดงโดยพระเอกซูเปอร์สตาร์ “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” รับบท “เรย์” และนักแสดงหญิงมาแรง “แคร์-ปาณิสรา ริกุลสุรกาน” รับบท “อาย”เรื่อง “Nice To Never Meet You” เป็นหนังสั้นรักโรแมนติก นำเสนอมุมมองความรัก 2 ด้าน ผ่านคอนเซ็ปต์จำง่ายที่ว่า “ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราขอเลือกไม่รู้จักเธอดีกว่า”“The End of the Endless” หนังสั้นจากประเทศอินโดนีเซีย ในเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “Call Me A Quitter” กำกับการแสดงโดย “Bobby Adrian V” นำแสดงโดย “Angga Yunanda” รับบท “Nico” และ “Sahila Hisyam” รับบท “Aly”เส้นเรื่องนี้นำเสนอมุมมองภาพของคู่รักที่กำลังติดอยู่ในสถานการณ์ความรักอันแสนซับซ้อน“School Year 2007” หนังสั้นจากประเทศฟิลิปปินส์ ในเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง “Just Don’t Know It Yet” กำกับการแสดงโดย “Geo Lomuntad” นำแสดงโดยคู่รักชาวฟิลิปปินส์อย่าง “JC Alcantara” และ “Kaori Oinuma”ในเรื่องนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงมุมมองความรักแบบ Puppy Love รวมไปถึงการสูญเสียความรักที่สุดแสนจะหวานอมขมกลืน