งานสงกรานต์และเทศกาลดนตรีใจกลางเมือง สาดความสนุกสุดมันส์ ณ "เซ็นทรัลเวิลด์"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำ Water Festival Landmark จัดใหญ่สงกรานต์ระดับโลก แลนด์มาร์กจุดสาดน้ำและเทศกาลดนตรีสุดมันส์ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ นำโดยงานครั้งแรก! กับการจับมือกันระหว่าง centralwOrld x 4NOLOGUE จัดคอนเสิร์ต SUPERFLUID the new wave of POP ready to beat the heat in town! ในรูปแบบของ wOrld's Water Music & Art Festival เปลี่ยนพื้นที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเทศกาลดนตรีระดับโลก มันส์สุดเหวี่ยงท่ามกลางสายน้ำ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น พร้อมยกขบวนศิลปินดัง T Pop, K Pop อาทิ 4MIX, 8TURN, ACTIONTHA, ALALA, ALLY, BAMM, BERRY BERRY, BXD, DVI, HATOBITO, HYBS, JAYLERR, KIN, LAZ1, MATCHA, MXFRUIT, PERSES, PRETZELLE, PROXIE, RAMASUON X NEWBLOOD, THE7, THI-O & TUTOR, TIGGER, TRINITY, TYTAN, WHAWHA แดนซ์สุดมันส์กับดีเจระดับโลก และดิจิตอลอาร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ พร้อมเปิดประสบการณ์ดนตรีมหาบันเทิงท่ามกลางสายน้ำเต็มรูปแบบตลอด 3 วัน เริ่ม 14 - 16 เมษายน 2566 ลานแสควร์ A,B,C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สนุกต่อเนื่องไปกับสุดยอดธีมปาร์ตี้ระดับโลกตื่นตากับการแสดงบนเวทีและสนุกสุดมันส์ไปกับดีเจมากมาย ในวันที่ 13-16 เมษายน 2566 ณ CENTARA GRAND CONVENTION CENTER เตรียมพบปรากฏการณ์ความสนุกใน Music festival ระดับโลกที่เซ็นทรัลเวิลด์ คลิก https://youtu.be/9McD4DIWFq4 เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเยาวชนจิตอาสา และทูตการท่องเที่ยวฯ ประจำ 50 เขต ทั่ว กทม. นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ในเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2566 นี้เพื่อสืบสานประเพณี และเสริมสร้างสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยไปกับกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธเมตตา จากมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย วันที่ 10-17 เมษายน 2566 โซนบีคอน, ชิมช้อปอาหารเมนูเด็ดกว่า 100 เมนูในตลาดสงกรานต์พระนคร อร่อยมหาบันเทิง อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง, ข้าวแช่, ไอติมกระทิสด, ข้าวหลาม และขนมบ้าบิ่นร้านดัง ในบรรยากาศแบบไทยร่วมสมัย วันที่ 11 – 18 เมษายน 2566 โซนอีเดน และสัมผัสบรรยากาศแบบไทยกับกิจกรรมมหาสงกรานต์สร้างบรรยากาศ ความสนุกสนานและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เที่ยว "สงกรานต์มหาบันเทิง" สนุกไปกับกิจกรรมมากมาย ฉลองปีใหม่ไทยครบจบที่เดียวให้ทุกคนได้รับความสุขที่หลากหลาย ด้วยการผสาน Culture & Entertainment ยิ่งใหญ่ชูเป็น "World Festive Event" ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก พร้อมร่วมสืบสานประเพณี ส่งออกวัฒนธรรมสงกรานต์แบบไทยให้ดังไกลระดับโลก เริ่ม 10-18 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : CentralWorldเซ็นทรัลพัฒนา ชวนทุกคนมาฟินกับเพลงใหม่ "สาดความสุข" โดยเพลงนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคนไทยทั่วประเทศ ที่แต่งเองและร้องเอง ชื่อเพลง "สาดความสุข" โดยได้แรงบันดาลใจมาจากสงกรานต์เทศกาลแห่งความสุขของคนไทยทุกคน ส่งต่อความรู้สึกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งทุกคนทราบดีว่าเป็นช่วงที่ร้อนมาก ดังนั้นช่วงเวลาแบบนี้เราต้องมาเล่นน้ำคลายร้อน ทำให้ทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้ออกมามีความสุข มีโมเมนต์ดีๆ ให้คนในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพราะสงกรานต์ถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับครอบครัว กับคนที่เรารักแบบพร้อมหน้าพร้อมตา สำหรับใน MV เนื้อหาก็จะเป็นการถ่ายทอดให้เห็นว่าคนออกมากับครอบครัว มาเที่ยวศูนย์การค้า มาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสนุกสนาน ถ้าได้ฟังแล้วจะอินกับเทศกาลสงกรานต์ที่สุด เมื่อคุณมีความสุขแล้ว ก็อย่าลืมสาดความสุขให้คนข้างๆ ลองฟังกันดูผ่านช่องทางต่างๆ หรือจะมาฟังที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และชมมิวสิควีดีโอเพลงสาดความสุข คลิก : https://youtu.be/oLf9Z7FnjNo