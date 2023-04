ฟรีตลอดงาน! “เมกา สงกรานต์” จัดเต็มสวนน้ำขนาดยักษ์ สนุกชุ่มฉ่ำกันได้ทั้งครอบครัว

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมต้อนรับการกลับมาของเทศกาลสงกรานต์แบบเต็มรูปแบบในงาน “เมกา สงกรานต์” (Mega Songkran) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาภายในงานพบกับมหกรรมความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว อัดแน่นด้วยกิจกรรมเต็มทุกพื้นที่ตลอด 4 วัน ครบครันความสนุกและความสุขสำหรับทุกเจเนอเรชั่น เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน เติมเต็มความอบอุ่น กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว พร้อมการกลับมาของสวนน้ำสุดหรรษาเอาใจน้อง ๆ หนู ๆ และแลนด์มาร์คถ่ายภาพสะท้อนกลิ่นอายความเป็นไทยแบบไม่จำเจ สนุกไปกับการแสดงเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงรำกลองยาว และกิจกรรมใหม่สำหรับคุณปู่คุณย่า อาทิ ลานลีลาศ, คลาสสอนเต้นลีลาศ และวงสุนทราภรณ์คลื่นลูกใหม่พิเศษ เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ ดีกรีรองแชมป์ The Golden Song และการแสดงสุดเซอร์ไพรส์กับ 2 หนุ่มดูโอ คู่หูตัวตึงจากเวทีใหญ่ บูม สหรัฐ และ ภูมิ พงศ์รชตะ จากเวที The Star Idol และวงสุนทราภรณ์คลื่นลูกใหม่ ชมฟรีตลอดทั้งงานสำหรับงานเมกา สงกรานต์ปีนี้ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนหลัก ๆ ได้แก่โซนที่ 1 ประเดิมความสนุกสำหรับเด็กๆ กับการกลับมาอีกครั้งของสวนน้ำขนาดยักษ์ “Songkran Water Park” ที่บริเวณ เมกา พลาซ่า ที่จะให้น้องๆ หนูๆ ชุ่มฉ่ำคลายร้อน พร้อมด้วยสไลเดอร์ และเครื่องเล่นในสระน้ำขนาดใหญ่ถึง 3 สระ พิเศษ! สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ คิดส์ สามารถลงทะเบียนสำรองสิทธิ์เล่นสวนน้ำล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เม.ย. (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน และจำกัดเพียง 30 สิทธิ์ต่อรอบเท่านั้น)โซนที่ 2 โซน Songkran Family Club บริเวณฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ชั้น G รวบรวมหลากหลายกิจกรรมทั้งร้อง เต้น เล่น กันได้เพลินๆ ทั้งครอบครัว อาทิ การแสดงรำกลองยาว, การสอนเต้นลีลาศจังหวะพื้นฐาน พิเศษสำหรับปีนี้ กับกิจกรรมใหม่สำหรับผู้สูงอายุ คือการแสดงลีลาศประกอบดนตรี พร้อมการบรรยายพิเศษจากแพทย์เฉพาะทางเพจดังเพื่อให้ความรู้กับผู้สูงอายุ และไขทุกปัญหาสุขภาพกับคลีนิคหมอจากโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ที่จะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพฟรี, เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มเสียงดี ‘ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ’ ดีกรีรองแชมป์ The Golden Song (วันที่ 13 และ 14 เม.ย. เวลา 19.00 – 20.00 น.)พบโชว์พิเศษจาก วงสุนทราภรณ์คลื่นลูกใหม่ ที่จะมอบความสนุกสนานไปกับจังหวะเสียงเพลง (วันที่ 15 เม.ย. เวลา 18.00 – 19.00 น. และ 16 เม.ย. เวลา 19.00 – 20.00 น.) และการแสดงสุดเซอร์ไพรส์กับ 2 หนุ่มดูโอ คู่หูตัวตึงจากเวทีใหญ่ บูม สหรัฐ และ ภูมิ พงศ์รชตะ จากเวที The Star Idol (วันที่ 15 เม.ย. เวลา 19.00 – 19.30 น.)นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดสสามารถร่วมทำ Workshop กับกิจกรรม Summer D.I Y. อาทิ การทำน้ำอบไทยแบบฉบับดั้งเดิม, การระบายสีพัด หรือกิจกรรมแสนสนุก อาทิ เกมตักไข่ ลุ้นรับรางวัลต่างๆ และเกมยิงปืนฉีดน้ำแบบงานวัด เป็นต้นทั้งนี้ สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส และเมกา สไมล์ คิดส์ ยังสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ ณ บูธกิจกรรมภายในงาน ระหว่างวันที่ 13 - 16 เม.ย. 2566 อีกมากมาย อาทิ• สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) แลกรับฟรีกระเป๋า Stripe Tote มูลค่า 150 บาท ณ บูธกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 13 - 16 เม.ย. 2566 นี้ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่านตลอดรายการ)• สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส (สมาชิกใหม่จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) หรือ ใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 3 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มสดชื่นฟรี 1 แก้ว (จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน, สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)• สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี บัตรเข้าร่วมกิจกรรม 2 ใบ สำหรับร่วมกิจกรรม workshop ทำน้ำอบและเพ้นท์พัดภายในงาน (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ,สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ) หรือใช้ 2 คะแนน แลกรับไอศกรีมโบราณได้ฟรี (จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดรวม 200 สิทธิ์/วัน)• เมื่อสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ คิดส์ รับฟรี กระบอกน้ำ 1 ชิ้น (คละสี) (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่านตลอดรายการ , สิทธิ์มีจำนวนจำกัด )• สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ คิดส์ (สมาชิกใหม่จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดรวม 200 สิทธิ์/วัน) หรือใช้คะแนน 3 คะแนน แลกรับสายไหม 1 ชิ้นฟรี (จำกัด 3 สิทธิ์/ท่าน, จำกัดรวม 200 สิทธิ์/วัน)โซนที่ 3 โซน Songkran Landmark พลาดไม่ได้! กับโซนวัฒนธรรมที่ให้ลูกค้าได้ร่วมสรงน้ำพระ, ไหว้ขอพรพระพุทธรูปปลุกเสกปางมารวิชัย และการทำบุญไหว้พระประจำวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับวันปีใหม่ไทยปีนี้ พร้อมแลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดเก๋ที่เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์ บริเวณ เมน เอนทรานซ์ ที่ออกแบบโดยผสานกลิ่นอายความเป็นไทยกับการตกแต่งด้วยสีสันของซัมเมอร์ เพื่ออัพลงโชเชียลอวดโมเมนต์แห่งความสุขได้อีกด้วยปิดท้ายด้วยโซนสุดท้าย Megabangna Maha Songkran สำหรับสายชิมทุกท่าน เตรียมพบกับความอร่อยแบบจัดเต็มในงาน เมกาบางนา มหาสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5 – 16 เม.ย. ณ บริเวณโซนธนาคาร เพลินตาเพลินพุงไปกับเทศกาลอาหารไทยในบรรยากาศตลาดโบราณ พบกับร้านอาหารไทย ขนมไทย สูตรดั้งเดิมกับร้านดังกว่า 80 ร้าน และร้านที่ต้องห้ามพลาด อาทิ ร้านเต้าหู้โพธาราม เต้าหู้ทอดร้านนี้หนานุ่ม เนื้อแน่น ใช้ถั่วเหลืองแท้ 100% ไม่ปนแป้ง ทานกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้าน ร้านโกเอี่ยว ก๋วยเตี๋ยวรถไฟ เมนูเนะนำคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรเด็ดของทางร้าน ที่บอกเลยใครได้ลองต้องยกนิ้วให้ หลี่ ชิม เฮีย ร้านจุ๋ยก้วยเมนูทานเล่นของคนแต้จิ๋วเจ้าแรกของไทยเปิดให้บริการมานานกว่า 104 ปี ร้านถนัดแกง ร้านปักหมุดสำหรับคนชอบเมนูรสเข้มข้นกับสารพัดแกงและเมนูกับข้าวแบบไทยๆ ร้านอู้ดดี้ ร้านขาหมูเยอรมันคุณภาพดี เนื้อนิ่ม หนังกรอบมาพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดรสชาติจัดจ้าน และร้านบ้านสิงโต ขนมไทย ขนมหวานแบบไทยๆ สูตรหวานน้อย ทานแล้วเพิ่มความสดชื่นเหมาะสำหรับหน้าร้อนนี้แน่นอน