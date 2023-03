สงกรานต์สนุกสุดซิ่งที่ "คิง เพาเวอร์" สืบสานประเพณีสงกรานต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย

คิง เพาเวอร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์มรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของ ไทย จัดกิจกรรมเอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในงานเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีไทย และร่วมสรงน้ำองค์หลวงพ่อโสธรจําลองเพื่อความสิริมงคล สนุกกับเกมการละเล่นแบบไทยๆ ชมการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย และการแสดงต่างๆ รวมถึงโชว์พิเศษจากศิลปินชื่อดัง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพื่อนักเดินทาง ระหว่างวันที่ 1-17 เมษายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขาสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ ณได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรจำลอง มาประดิษฐานยังบริเวณลานบุษบก ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยซุ้มองค์พระตกแต่งด้วยงานจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทย โดย VASSANA DESIGN ผู้ฝากผลงานการออกแบบชะลอมให้กับงาน APEC 2022 ด้วยการนำลายโบราณพื้นฐานมาประยุกต์สรรค์สร้างเป็นของใช้ของตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนุกสนานไปกับความบันเทิงอย่างจุใจตลอดทั้ง 4 วันเริ่มด้วยวันที่เวลา 18.00 น. พบกับและควงคู่มาสร้างสีสันและมอบความสุขให้กับทุกคนด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิด พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมเล่นเกมกับศิลปิน เพื่อรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้ามาร่วมเล่นเกมในงาน พร้อมพบกับกิจกรรมเกมออนไลน์กับการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Kingpowerofficial ลุ้นรับพัดพร้อมลายเซ็นและรูปถ่ายศิลปิน นอกจากนี้ ในวันที่ 13-16 เมษายน 2566 พบกิจกรรมเดินขบวนประกอบการแสดงสงกรานต์, ดนตรีสดสร้างบรรยากาศความสนุกสนานแบบไทย, สุนทราภรณ์ วงดนตรีเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทยขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ และขบวนแสดงการร่ายรำประกอบหุ่นละคร สะท้อนวัฒนธรรมของไทย ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีการร่วมสนุกกับเกมการละเล่นแบบไทย อาทิ เกมปากระป๋องซู่ซ่า, เกมตกเป็ดน้อยกลอยใจ, เกมยิงบอลหรรษา, เกมโยนห่วงสุดซิ่ง และเกมตุ๊กตาเต้นระบำ รับสิทธิ์ร่วมสนุกเมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ร่วมสนุกได้ 3 เกม หรือ ช้อปครบ 8,000 บาท ร่วมสนุกได้ 5 เกม พร้อมรับของรางวัลสุดเปิ๊ดสะก๊าด อาทิ พัดสาน จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มาลัยผ้าขาวม้า จากจังหวัดขอนแก่น, GIFT VOUCHER และสินค้าไทยมากมาย ภายในงานนอกจากจะอัดแน่นกิจกรรมให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกแล้ว ยังจัดเต็มความสุขให้กับนักช้อปด้วยโปรโมชั่นพิเศษ และหากนักเดินทางท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ ภายในงาน รับฟรีไอศกรีมซีอิ๊วขาว จากภูเขาทอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ตราห้าตะขาบเมื่อซื้อสินค้าห้าตะขาบชนิดใดก็ได้ รับสิทธิ์เล่นเกมรับของรางวัลมากมายทั้งนี้บรรยากาศภายในงานได้รับแรงบันดาลใจการตกแต่งมาจาก Thai Local Market ดึงสัญลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดสู่สายตานักท่องเที่ยวผ่านการตกแต่งที่สวยงามจากหัตถกรรมไทยที่มีความสวยงามเฉพาะตัว ทั้ง ธุง ธงหลากสีสันทันสมัยจากบ้านน้ำลัด ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ธุงถือเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล เหมาะกับการประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ว่าว ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น แสดงถึงความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬา ว่าวปักเป้าของภาคกลางและว่าวควายจากจังหวัดสงขลา รวมถึง เสื่อ ลวดลายทันสมัยที่สะท้อนวิถีไทย แสดงถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นผสานความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษ สมัครสมาชิกและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และ LINE Official Account : @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02 – 338 – 7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop#########################################