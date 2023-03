ปักหมุด 8 ที่พักสุดชิลล์ ชวนพักผ่อนคลายร้อนช่วงสงกรานต์

พัทยา





สงกรานต์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เตรียมแพ็กกระเป๋า จองที่พัก พาร่างกายไปพักผ่อน และเล่นสาดน้ำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ ต้อนรับวันหยุดยาวกันทั้งนี้ “” (Makalius) แหล่งรวมอี-วอเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แนะนำ 8 ที่พักบรรยากาศสุดชิลล์ ใน 4 โลเคชั่นท่องเที่ยวชั้นนำ “พัทยา-ระยอง-หัวหิน-เชียงใหม่” พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่จะไปแฟน ไปกับเพื่อน ไปคนเดียว หรือไปกับครอบครัว รับรองได้เลยว่าได้ประสบการณ์ใหม่แบบเต็ม ๆเริ่มด้วยที่พักเอาใจคนรักทะเลในเมืองพัทยา ที่แรก “Sonia Residence Pattaya” สไตล์การตกแต่งราวกับยกเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย มาไว้ที่พัทยาห้องพักที่นี่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Club ห้องพักมองเห็นวิวทะเล Club Delux มาพร้อมห้องครัวและห้องนั่งเล่น Pool Classic ห้องพักติดสระว่ายน้ำ เปิดประตูเดินลงสระได้ทันที รวมถึง Pool Premium เพิ่มความพิเศษ นอกจากจะติดสระว่ายน้ำแล้วนอกจากนี้ยังมีห้องครัวและห้องนั่งเล่นเพิ่มเข้ามา พิเศษเหนือที่อื่น ๆ ด้วยสระว่ายน้ำใหญ่ยักษ์ ดีไซต์เป็นหมู่เกาะชื่อดังของโลก โดยแบ่งออกเป็น 7 โซน เรียกได้ว่าใครเบื่อสาดน้ำคนอื่น ก็มาว่ายน้ำชิลล์ ๆ กันได้ต่อด้วย Espana Resort Pattaya Jomtien รีสอร์ทที่ถูกตกแต่งในสไตล์กรีกโบราณ เน้นโทนสีขาวและสีฟ้า อยู่ใกล้หาดจอมเทียนไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือ ห้องพักขนาดใหญ่ มาพร้อมห้องครัวสำหรับทำอาหาร เหมาะสำคัญแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวBalihai Bay Hotel Pattaya ตั้งอยู่บริเวณพัทยาใต้ จุดเด่นของที่นี่คือห้องพักเกือบทุกห้องจะได้ชมวิวทะเลแบบพาโนราม่าเต็มตา เหมาะแก่การมาพักผ่อนแบบคู่รักสำหรับห้องพักที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือ Premium Ocean View ตัวห้องพักขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 60 ตร.ม. อีกทั้งยังมีระเบียงส่วนตัวขนาดกว้างขวางสำหรับการนั่งชิลรับลมทะเลที่สำคัญคือมีอ่างจากุซซี่ วิวทะเลแบบ 180 องศา สามารถนอนแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายชมบรรยากาศสงกรานต์ได้แบบไม่ต้องไปเบียดใครมากันที่จังหวัดระยอง กับ Panwana Resort รีสอร์ททามกลางธรรมชาติ ที่เหมาะกับการมาเป็นแก๊งเพื่อน เพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมายอย่างการพายเรือให้อาหารปลา หรือการร่วมกลุ่มเล่นบอร์ดเกม ก็มีหลายเกมให้เลือกเล่นได้ตามใจชอบนอกจากนี้ที่สำคัญที่นี่มีจุดถ่ายรูปให้แก๊งสาว ๆ ได้เตรียมแชะแอนด์แชร์เพียบสำหรับผู้ที่ต้องการไปพักผ่อนคลายร้อนที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort ถือเป็นหนึ่งในที่พักตัวเลือกชั้นดีรีสอร์ทแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดทะเลหัวหิน ออกแบบในสไตล์โมเดิร์น โอบล้อมไปด้วยของต้นไม้แนวทรอปิคอลโมเดิร์น มีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบไฮไลท์ของที่นี่คือสระว่ายน้ำแบบ infinite – edge pool มองเห็นทะเล อยู่ที่ติดกับ Sea Through Pool Bar โซนห้องอาหารแบบเอาท์ดอร์และบาร์ริมทะเลสุดชิลสำหรับใครที่ไปเล่นสงกรานต์ที่ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ลองมาพักที่ Cross Vibe Chiang Mai Decem อีกหนึ่งโรงแรมน่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องกว้าง สิ่งอำนวยความสะดวกครบ และยังเป็น Pet friendly Hotelนอกจากนี้ยังสามารถพาน้องหมาน้องแมวน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม มาพักได้ฟรี และยังเอาใจขาช้อปเพราะเดินเพียง 5 นาทีก็ถึง ห้างเมญ่าหรือใครอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนนิมมานก็สามารถเดินไปได้แค่ 10 นาที ที่สำคัญมีโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ฟรีเซ็ตอาหารไทยมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น หรือจะเป็น Afternoon Tea เป็นต้นที่เชียงใหม่ยังมี Cmor by recall hotels บูทีคโฮเทลใจกลางเมืองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พักที่น่าสนใจ ที่นี่มีจุดเด่นคือห้องพักขนาดใหญ่ เดินทางสะดวก มองเห็นวิวดอยสุเทพได้อย่างเต็มตาสำหรับผู้ที่ไม่อยากวุ่นวายในเมืองเชียงใหม่ Hmong Hilltribe Lodge ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะตั้งอยู่โซนแม่ริม เงียบสงบ โอบล้อมด้วยต้นไม้ ที่พักออกแบบมาในสไตล์กรท่อมกลางป่าในแบบวิถีชาวม้ง