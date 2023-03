“Airbnb” เฟ้นหาผู้โชคดีเที่ยวฟรี ทริป 9 วัน ในแคมเปญ “Sabai Sabbatical”

หมายเหตุ

*Airbnb จะทำการคืนเงินค่าเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งเป็นเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และจากเชียงใหม่ - ภูเก็ต โดยมูลค่าตั๋วเครื่องบินต่อคนสูงสุดไม่เกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้โชคดีและเพื่อนร่วมเดินทางรวมกันไม่เกิน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ



**สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปอ่านได้ที่ กฎระเบียบอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน

สงกรานต์ปีนี้ (2566) Airbnb ชวนผู้สนใจออกสำรวจเมืองไทย ร่วมชิงรางวัลทริป 9 วันในแคมเปญ “Sabai Sabbatical” เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีจากประเทศไทย ได้เดินทางเพื่อการพักผ่อนฟื้นฟูกายใจ และสัมผัสกับธรรมชาติในทริปเชิงสุขภาพ พร้อมสัมผัสความหมายของคำว่า ‘สบาย’ ผ่านความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย และมีความพึงพอใจ ซึ่งเป็นความหมายที่ครอบคลุมวิถีชีวิตแบบไทยในอุดมคตินายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb กล่าวว่า “ผู้คนเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพกายใจมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของวันหยุดพักผ่อนเชิงสุขภาพที่พร้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม อาหารเลิศรส และมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม อีกทั้งยังมีการต้อนรับอันอบอุ่นของคนไทย รวมถึงการนวดแผนไทยที่ชาวต่างชาติประทับใจ“ดังนั้นเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอแง่มุมอันงดงามและสิ่งที่ดีที่สุดของท้องถิ่นในเมืองไทยให้กับผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ และอยากจะเชิญชวนให้นักเดินทางจากทั่วโลกเตรียมวางแผนเพื่อมาพักผ่อนฟื้นฟูกายใจกับ Sabai Sabbatical ในประเทศไทย” นายอมันพรีทกล่าวสำหรับในเทศกาลปีใหม่ไทยที่คนไทยร่วมกันฉลองเทศกาลทางวัฒนธรรม และสนุกสนานไปกับการสาดน้ำ แคมเปญ Sabai Sabbatical จะเปิดโอกาสให้ผู้โชคดี 1 คน พร้อมเพื่อนร่วมเดินทาง 1 คน ได้รับโอกาสพิเศษในทริปท่องเที่ยวสุดเพลิดเพลินกับที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ตพร้อมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศฟรีมูลค่าสูงสุดถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ*ทั้งนี้ผู้โชคดีจะได้ท่องเที่ยวและค้นพบแง่มุมด้านใหม่ ๆ ที่ซ่อนตัวท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครกรุงเทพฯ จากนั้นขึ้นเหนือไปพักผ่อนท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม และวัดโบราณในเชียงใหม่ แล้วบินลงใต้เพื่อไปพักผ่อนที่ชายหาดเห็นวิวเขาสลับซับซ้อนสุดสวยของภูเก็ต พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของดีในแต่ละท้องถิ่น*สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญ Sabai Sabbatical ผู้โชคดีจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2566 ตามโปรแกรมดังต่อไปนี้• 11-13 เมษายน (กรุงเทพฯ) เข้าพักในบ้านโบราณจากศตวรรษที่ 19 ที่ Artist’s House & Gallery จากนั้นออกสำรวจย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยการปั่นจักรยานกับ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ Hidden Bangkok Bike and Food Tour• 14-16 เมษายน (เชียงใหม่) ลองใช้ชีวิตในบ้านไม้ไผ่ 3 ชั้นที่ Stunning Bamboo Tree House in Cat Garden และเพลิดเพลินกับ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ Cooking and Foraging ในการออกไปเก็บวัตถุดิบสดๆ จากสวนผักออร์แกนิกมาทำอาหารในสวนสวยที่ซ่อนตัวกลางหุบเขา• 17-19 เมษายน (ภูเก็ต) ผ่อนคลายกับการพักผ่อนในวิลล่าสุดหรูที่ Villa Baan Bua และสัมผัสประสบการณ์สุดแปลกใหม่ใน Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ Save Gibbons and Save Forests กับโครงการคืนชะนีสู่ป่าแคมเปญ Sabai Sabbatical เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ (15 มีนาคม 2566) เวลา 10:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลได้ที่ www.airbnb.com/sabaisabbatical-th แล้วบอกเหตุผลว่าทำไมคุณควรเป็นผู้ได้รับรางวัลสุดพิเศษครั้งเดียวในชีวิตกับทริปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสุดพิเศษ โดยผู้สมัครจะต้องมีโปรไฟล์ที่ได้รับการยืนยันตัวตนบน Airbnb และจะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี ขึ้นไป**