ดีเจระดับโลกประทับใจ! เลือกโลเคชั่นใน "ประเทศไทย" ถ่ายทำ MV เพลงใหม่

เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อดีเจชื่อดังระดับโลกอย่าง “Skrillex” เลือกหลายสถานที่ในประเทศไทย ถ่ายทำ MV เพลง “Ceremony” บันทึกการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ ในไทยเฟซบุ๊กเพจ ประเทศไทยต้องชนะ โพสต์ข้อความถึงเรื่องราวน่าดีใจ ที่ดีเจระดับโลกเลือกสถานที่ในประเทศไทยถ่ายทำ MV เพลงใหม่ โดยได้โพสต์เป็นข้อความว่าหลังจากได้เดินทางมาแสดงคอนเสิร์ต ณ เมืองไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าดีเจชื่อดังระดับโลกอย่าง “Skrillex” (สกริลเลกซ์) จะประทับใจในเมืองไทยไม่น้อย ถึงได้ซุ่มเงียบถ่ายทำ MV เพลงใหม่ที่เมืองไทย เซอร์ไพรส์แฟนเพลงชาวไทยไม่น้อย หลังจากที่ได้เห็นสถานที่อันแสนคุ้นตาไปปรากฏอยู่บน MV เพลง “Ceremony” ที่เขาและ Yung Lean กับ Bladee ได้เที่ยวกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเหล่าชาวต่างชาติอย่างถนนข้าวสาร ย่านภูเขาทอง ถนนราชดำเนิน ไปจนถึงทุ่งดอกทานตะวันในต่างจังหวัด นอกจากนี้ใน MV ยังมีบรรยากาศการแสดงของพวกเขาในคลับ รวมถึงการฉลองวันเกิดในประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งการบันทึกการเดินทางสุดแสนจะประทับใจของพวกเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านั้น ตอนปี 2016 “Skrillex” เคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย แถมยังได้ถ่ายทำ MV เพลง Killa และ หนังสั้นชื่อ Still In The Cage ที่ร่วมงานกับ DJ Wiwek มาก่อน โดยทั้งหมดถ่ายทำในไทยและใช้นักแสดงไทยอีกด้วย นับว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ฮอตฮิตของชาวต่างชาติไม่แพ้ชาติไหน ๆ ไม่ว่าใครที่เดินทางมาท่องเที่ยว ต่างก็ต้องติดใจและกลับมาเยี่ยมเยือนอีกเป็นครั้งที่ 2