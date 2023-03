หนังกลาง ม. UTCC Film Festival หนังสั้นสะท้อนเรื่องรักๆ จากนักศึกษา

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแนวคิด Student Centered Learning ซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษากลุ่ม Generation Z ต้องการใช้ชีวิตอย่างผสมผสานระหว่างการศึกษาที่ควบคู่ไปกับความบันเทิง นำไปสู่แนวคิด Edutainment ของม.หอการค้าไทย สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ Let’s play to win และ Follow Your Dreamsรศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงาน หนังกลาง ม. UTCC Film festival จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด ม.หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า คณะนิเทศศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะของ ม.หอการค้าไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และได้มีการปรับตัวมาโดยตลอด ซึ่งการก้าวไปสู่การพัฒนาคอนเทนต์ การนำเสนอไปในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น จะเป็นการพัฒนานิเทศศาสตร์การตลาด การสื่อสารในเชิงธุรกิจที่จะทำให้การเขียนคอนเทนต์สามารถนำเสนอในรูปแบบของธุรกิจดิจิทัล หรือการทำ e-Commerceสิ่งที่เป็นพื้นฐานของคณะนิเทศศาสตร์ คือ การเป็นคนรายงานข่าว นำเสนอข่าว วิจารณ์วิจารณ์ข่าว ข้อเท็จจริงของสังคมด้วยจริยธรรมสื่อสารมวลชน และจรรโลงประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนอกจากการส่งเสริมจริยธรรมแล้ว ต้องสร้างสุนทรียศาสตร์ผ่านกิจกรรมบันเทิงร่วมด้วย“มหาวิทยาลัยสร้างความฝันไว้ตามหลัก FOLLOW YOUR DREAMS เราต้องการสร้างนักสร้างหนังมืออาชีพ ผู้กำกับมืออาชีพ นักแสดง คนเขียนบท คนที่อยู่ในกองถ่าย ไม่ว่าจะผลิต ทั้งภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ยาว สารคดี โทรทัศน์ทุกอย่างต้องเป็นมืออาชีพ ซึ่งเราจะไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่มีประสบการณ์ดีๆ จากคนที่ทำภาพยนตร์ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีประสบการณ์ตรง และจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีนักศึกษาที่มีความฝัน และมีความเก่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ UTCC ในการจัดงานหนังกลาง ม. UTCC Film Festival”รศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าวอ.ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับและอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่าคณะนิเทศศาสตร์ มีการสอนเรื่องของภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล ซึ่งทุกปีจะมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อนำมาฉายหนังกลางม. โดยในปีนี้การจัดงานตรงกับวันวาเลนไทน์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาภาพยนตร์ “เล่าเรื่องรัก หลากหลายมุม” พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ผลิตภาพยนตร์สั้นมาฉายหนังกลางแปลงในงาน“ปัจจุบันความรักเปิดกว้างมากขึ้น เช่นเดียวกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งการจัดหนังกลาง ม. UTCC Film Festival ในช่วงเทศกาลความรัก ทำให้ได้เห็นมุมมองความรักในแต่ละเจนเนเรชั่น อย่างในกลุ่มผม อาจเป็นเจนเก่า แต่มีอาจารย์ มีนักศึกษา มีวิทยากรที่เป็นคนเจนใหม่ให้นิยามความรักแตกต่างกัน โดยความรักในปัจจุบันไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างเพศ มีการยอมรับของคนในสังคมให้เกิดความรักตามเพศสภาพ อีกทั้งภาพยนตร์สั้นที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นทำให้ได้เห็นทัศนคติ มุมมองความรักของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้วัฒนธรรมภาพยนตร์ออกไปที่หลากหลาย ความนิยมแตกต่างออกไป”นายปรัชญา กล่าวการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ผลิตภาพยนตร์สั้น และมาฉายในงานหนังกลาง ม. UTCC Film Festival ถือเป็นการฝึกปฎิบัติจริงให้แก่นักศึกษา และมีพื้นที่ทำกิจกรรมให้พวกเขาได้ปล่อยพลัง ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนายปรัชญา กล่าวต่อว่าการชมภาพยนตร์ ไม่ว่าจะช่องทางไหนล้วนเป็นการตีความ การแสดงมุมมองผ่านตัวละคร และเป็นประสบการณ์ให้เด็กได้รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์จริงๆ ซึ่งทุกตำแหน่ง ทั้งผู้กำกับ ผู้เขียนบท นักแสดง ทุกคนที่อยู่ในกองถ่ายต่างมีความสำคัญไม่แตกต่างกัน มีขั้นตอนได้เรียนรู้ ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจอยากเรียนภาพยนตร์ขอให้เลือกมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และมีทั้งสตูดิโอ อุปกรณ์ครบครัน ขอให้มีพื้นที่ได้ฝึกปฎิบัติผลิตภาพยนตร์สั้นจริงๆด้านน้องเตย น.ส.ปูริดา ลาเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ในฐานะผู้กำกับหนังสั้น เรื่อง "You" กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อนำเสนอคณะ โดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในวัยเรียนช่วงมัธยมศึกษา เพราะเป็นช่วงที่เป็นความรักใสๆ สวยงามและมีความสุข จึงได้ร่วมกับเพื่อนๆ 5 คน ในการผลิตภาพยนตร์สั้น“ทั้ง 5 คน จะเล่าเรื่องความรักในวัยเรียนและเลือกมา 1 เรื่องเพื่อไปผลิตหนังสั้น หลังจากนั้นจัดแบ่งหน้าที่ คัดเลือกนักแสดง ส่งให้ทีมเขียนบท จัดเวลา ถ่ายทำ เตรียมพร้อมในการออกกอง ซึ่งได้เรียนรู้ทุกกระบวนการของการผลิตภาพยนตร์ โดยมุมมองของเรื่องราวความรักที่อยากนำเสนอ อยากให้ทุกคนที่ชมได้ย้อนนึกไปถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าความรักในวัยเรียนตอนนั้นเป็นอย่างไร แล้วความรักในตอนนี้เป็นอย่างไร เพราะความรักในแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน ยิ่งตอนนี้ทุกคนรักกันง่าย รู้จักกันง่าย และอายุรักก็หมดง่าย ดังนั้น หวังว่าภาพยนตร์สั้นเรื่อง You จะช่วยกระตุกต่อมความรัก ความคิดให้แก่ผู้ชม” น้องเตย กล่าวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดพื้นที่ โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นหาเลือกใช้ชีวิตของตนเอง และมีอิสระในการเรียนรู้ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการ บริบท ความชอบของแต่ละคน “สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์” สาขา/คณะที่จะเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดผ่านผลงานภาพยนตร์ สื่อดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการค้นพบศักยภาพของตัวเอง หากใครอยากรู้ว่า “สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์”เจ๋งอย่างไร? สนใจคลิก https://commarts.utcc.ac.th/