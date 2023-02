เชียงใหม่สุดปัง! ติด Top 3 ของโลก เมืองที่เหมาะกับทำงานแบบไร้ออฟฟิศ

เว็บไซต์ bydigitalnomads จัดอันดับ 16 เมืองจากทั่วโลก ที่เหมาะกับการทำงานยุคดิจิทัลแบบไร้ออฟฟิศ ซึ่ง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย คว้าอันดับ 3 มาครองเฟซบุ๊กเพจ เชียงใหม่ CM108 ข่าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ข้อมูลว่า จากข้อมูลของเว็บไซต์ bydigitalnomads ระบุผลการจัดอันดับ The 16 Best Places For Digital Nomads To Live In 2023 หรือ 16 เมืองที่เหมาะสำหรับการทำงานยุคดิจิทัลแบบไร้ออฟฟิศซึ่งอันดับที่ 3 ตกเป็นของ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ด้วยเมืองที่มีครบ ทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม อาหาร และที่พักอาศัย ตามแนวทางที่เราจะพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งการพำนักระยะยาว ของนักท่องเที่ยว