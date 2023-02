ร้านทำ “ช็อกโกแลตเอเปค” เปิดเพจใหม่ “APCD 60+ Plus Bakery & Cafe” หลังผจก. พ้นสภาพทำเพจเดิมปลิว

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านราชวิถี บริเวณใกล้สี่แยกตึกชัย ตรงข้ามรพ.รามาธิบดี ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ร้านเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.30-17.00 หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 3548 634 Website : https://www.apcdfoundation.org/ Facebook : APCD 60+ Plus Bakery & Cafe

ร้าน "60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe" ร้านที่ส่งเสริมผู้พิการ ประกาศเปิดเพจใหม่ในชื่อ "" โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าของทางร้านได้ทาง in box ของเพจใหม่ชื่อดังกล่าวทั้งนี้สาเหตุในการเปิดเพจใหม่ของร้าน "60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe" ทางร้านได้โพสต์ระบุไว้ในเพจร้านใหม่ว่า เนื่องจากผู้จัดการโครงการ 60+ Plus พ้นสภาพ ทำให้เพจเดิมได้ถูกทำลายไป (อ่านรายละเอียดการพ้นสภาพ ด้านล่าง)สำหรับร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติกความพิเศษของร้านนี้คือการรวมตัวของผู้พิการหลากหลายประเภท เช่น ผู้พิการทางร่างกาย ทางการได้ยิน ทางจิต ออทิสติก เป็นต้น มาฝึกอบรมทำขนมปังด้านการผลิต และฝึกด้านการขาย เพื่อพัฒนาทักษะคนพิการให้มีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะลดความยากจนและลดภาระการพึ่งพาจากสังคมร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นร้านที่ได้รับเลือกให้ทำของ "" ของชำร่วยจากฝีมือผู้พิการอันเป็นที่ประทับใจในงาน APEC 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2565สำหรับขนมในร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ทั้งหมดจะเป็นเบเกอรี่จากแบรนด์ Yamazaki ที่จัดทำโดยผู้พิการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตลอดจนถึงการอบและวางขาย ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น บริษัทไทยยามาซากิ และ ศพอ.นอกจากนี้ยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 60+ Plus Chocolatier by MarkRin ริเริ่มโดย ศพอ. ร่วมกับบริษัทมาร์คริน ผู้ผลิตเมล็ดโกโก้คุณภาพพรีเมี่ยมมาตราฐานสากล โกโก้หอมสายพันธุ์ไอ. เอ็ม. ซึ่งเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์พิเศษปลูกและเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรไทย และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในเมนูชวนลิ้มลองของร้านช็อกโกแลตแห่งนี้จนเป็นที่โปรดปรานของบรรดาผู้ชื่นชอบช็อกโกแลตทั้งหลาย