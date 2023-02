อินฟลูเอนเซอร์อาชีพแรงยุคโซเซียล  ดีป้า เปิด CONNEXION หลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี ปูทางคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่อาชีพยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล การเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคตให้สามารถประกอบอาชีพ ดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์ ได้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ กระทรวงดิจิทัลฯ โดยร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดทำหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี ยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาทักษะชุดใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ดีป้า กับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ดีป้า กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกด้วย ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศคับคั่งไปด้วยเหล่านิสิต นักศึกษา ที่ให้ความสนใจอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CONNEXION หนึ่งในโครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” เผยว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความสำคัญเรื่องอีคอมเมิร์ซ ค้าขายออนไลน์มาโดยตลอด ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ยุค ดิจิทัล ไดเร็กเซล อินฟลูเอนเซอร์สามารถโฆษณาแล้วขายโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือ marketplace ซึ่งเป็นยุคที่จะเกิดขึ้นได้หากเราช่วยกันผลักดันดังนั้นเป้าหมายของโครงการ CONNEXIONคืออยากส่งเสริม E-Commerce ในการฝึกเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปที่สนใจทักษะการขายของออนไลน์ Influencer และ Content Creator ให้คนดูเยอะๆและขายของไปด้วย จะได้มีรายได้ ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล ภาพรวมเราเติบโตได้ดีมาก ทุกวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟน ซื้อของออนไลน์ได้สะดวกมาก วันนี้เราก้าวไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจ คือ การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าไว้ 25,000 คน ให้มาเรียนออนไลน์ สมัครได้ทางออนไลน์สำหรับจุดเด่นของหลักสูตร CONNEXION คือ ดีป้า จับมือกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อโซเชียลออนไลน์ 15 ท่าน ท่าน มาแชร์ประสบการณ์ตรง อาทิ สุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อต้ังและซีอีโอ จากบริษัท Tellscore, ขจร เจียรนัยพานิชย์ Managing Director, Editor in Chief บริษัท The Zero Publishing, อภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ เจ้าของเพจ Eatguide, โปแปง อุดมพัฒน์วรโชติ TikToker ในชื่อ Jessicaqueennnn, หยาด พิรุณ ปู่หลุ่น เจ้าของช่อง Youtube YARDPIRUN, นพพล มาลีรัตน์มงคล เจ้าของเพจ Extreme IT ฯลฯ โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง www.depaconnexion.com”ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมโครงการ CONNEXION ว่า รับสมัครออนไลน์ทาง https://depaconnexion.com/Signup โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ Digital Content Creator และ Digital Influencer แต่ละหลักสูตรจะมีการสอนใน 3 ระดับ คือ BASIC เริ่มจากรู้หลักกฎหมาย วิธีการขายคอนเทนต์ วิธีการให้คนเข้ามาหา การทำวิดีโอต่างๆ INTERMADIATE อบรมเกี่ยวกับสินค้าผิดกฎหมาย หรือเรื่องที่ AI ในระบบจับได้ รวมถึงข้อบังคับอื่นๆ กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ E-Commerce หรือภาษีศุลกากร รวมถึงการพัฒนาตัวเองในการผลิตคอนเทนต์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ เทคนิคการถ่ายรูป การตัดต่อ ส่วนระดับ Advanced อบรมเกี่ยวกับ การจ่ายภาษี ซึ่งเป็นข้อสำคัญต้องทำบัญชีระบบ เป็นมืออาชีพ รู้จักหา plugin ที่จะมาจัดการเรื่องต่าง ๆ มี E-Payment มีการครีเอตคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียหลายๆ ช่องทาง ทำให้ตัวเองเติบโตในธุรกิจ ทั้ง Content Creator และ Influencer ซึ่งกูรูจะมาสอนว่าทำอย่างไรให้ตัวเองมีทักษะเป็นมืออาชีพ เราเชื่อว่าถ้าขายสินค้าของไทยได้ เช่น ทุเรียน ส้มโอ อย่างน้อยเกษตรกรจะมีอีกช่องทางหนึ่งที่มีเด็กๆ มาช่วยขายคอนเทนต์ด้วย“เราไม่อยากให้ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในอนาคตถ้าสินค้าไทยผ่าน Influencer ถึงมือลูกค้าเลยจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ความจริงไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Influencer หรือเป็น Content Creator ได้อย่างเดียว เกษตรกรก็เป็นได้เช่นกัน สมัครวันนี้เริ่มเรียนได้เลยทางออนไลน์ ระยะเวลาโครงการ 1 ปี แต่แพลตฟอร์ม CONNEXION จะให้อยู่ไปตลอดเป็นโอเพ่นแพลตฟอร์ม มีร้อยกว่าหลักสูตร CONNEXION ไม่ได้ทำให้คนมาขายของแต่เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลาง ในการเชื่อมโยงไปหาแพลตฟอร์มการค้าอื่นๆ อาทิ Shopee Lazada ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ แล้วมี AI คอยวิเคราะห์ข้อมูลว่า ขายของแพลตฟอร์มนี้คนซื้อน้อยมากเปลี่ยนไปขายแพลตฟอร์มนี้ดีกว่าได้กำไรเยอะกว่า”นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เผยถึงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซว่า “อีคอมเมิร์ซเติบโตทุกปีโดยเฉพาะโควิดเป็นตัวเร่งทุกคนมุ่งสู่ช่องทางดิจิทัล มิติในการเติบโตมองเป็น 3 มิติ คือ 1. อีคอมเมิร์ซในไทยทุกคนต้องมีอย่างน้อย 5 ข้อ ได้แก่ 1. มีอีคอมเมิร์ซ มีมาร์เก็ตเพลสเป็นของตัวเอง และวัดผลว่า 3-6 เดือน มียอดขายเป็นอย่างไร และมาทำ CRM ให้ดี 2. E-Marketing (การตลาดอิเล็กทรอนิกส์) ของเราเป็นอย่างไร 3. E-logistics (อีโลจิสติกส์) เราสามารถส่งของถึงมือลูกค้าภายใน 1-3 วันหรือภายใน 1 วันได้หรือไม่ เพราะทุกคนต้องการความเร็ว 4. E-Payment ช่องทางการชำระเงินสะดวก ปลอดภัยหรือไม่ และ 5 E-Commerce plus Entertainmentซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะดึงให้คนสนใจ ซึ่งคาดว่ามูลค่าการเติบโตอีคอมเมิร์ซในไทยจากแปดแสนล้านเป็นสี่ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยร่วมกับหลายพันธมิตร มองว่าเราไปถึงแน่นอนเพราะต่อไปนี้เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล มิติที่ 2 คือ Cross border e-commerce ปั้น KOL ในไทยให้แข็งแรงแล้วเราก็จะมีต้นแบบดีดี อย่าง KOLต่างประเทศ อาทิ KOL ประเทศจีน หลี่เจียฉี ไลฟ์ขายลิปสติก 6 เดือน 9 หมื่นกว่าล้านบาท มิติที่3 คือ Meta – Commerce การซื้อขายสินค้าบนโลกเสมือนจริง ซึ่งปัจจุบันเราก็มี Virtual KOL เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นในอนาคตการซื้อของผ่าน VR AR จะกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งทั้ง 3 มิติจะถูกเชื่อมโยงด้วย Live commerce เชื่อว่าเทรนด์ E-Commerce ไม่มีวันตายมีแต่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ”จากเพจ Eatguide เล่าถึงจุดเริ่มต้นในสายอาชีพนี้ว่า “เริ่มทำเพจเมื่อ 7 ปี ก่อนช่วงเรียนมหาวิทยาลัย ด้วยความชอบกินเที่ยวถ่ายรูป ประกอบกับเพิ่มจะมี Instagram Facebook ก็ถ่ายรูปลงปกติ จนเพื่อนมาทักว่าให้เปิดเพจอาหาร จึงเป็นจุดเริ่มต้น พอมี Youtube ก็ต้องตามไปในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อกระจายความเสี่ยงและเติบโตไปแต่ละช่องทาง สำหรับความท้าทายของอาชีพนี้คือ ความตันไม่รู้จะครีเอตคอนเทนต์แบบไหน ท้อที่ยอด follower ไม่ขึ้นก็ต้องกลับมาวิเคราะห์แล้วว่าอะไรคือปัจจัยของปัญหา สิ่งสำคัญที่สุดคือ การหาสไตล์ของตัวเองให้เจอ คอนเทนต์จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามความสนใจของคนดู ซึ่งตลาดจะเป็น Niche Market แต่มีกำลังซื้อสูง สำหรับ key success ของผม คือ การสร้างแบรนด์ดิ้งของตัวเองทำคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับจุดยืน และทำคอนเทนต์บนพื้นฐานของความจริงใจ”TikToker ในชื่อ Jessicaqueennnn เผยว่า “แม้ทุกวันนี้ใครก็สามารถเป็นอินฟลูฯ ได้ แต่การจะประสบความสำเร็จมีคนติดตามและทำเป็นอาชีพได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างตัวแปงเองใช้เวลากว่า 6 เดือน ในการลองผิดลองถูกและค้นหาสไตล์ของตัวเองเจอ ซึ่งโครงการ CONNEXION เป็นโครงการที่ดีมากๆ เพราะเป็นเสมือนทางลัด อินฟลูฯ หลายท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ตรง อุปสรรคต่างๆ เทคนิคการนำเสนอ หรือแม้แต่การรับมือกับดราม่าที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ”