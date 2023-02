นายกฯ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ก.พ.) เวลา 08.50 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย คณะผู้ได้รับรางวัล เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการประกาศรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2022: PM Awards 2022) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศใน 5 สาขา เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย Prime Minister’s Digital Awards 2022 จากนายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมการสร้างสรรค์ ต่อยอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนไทย พร้อมทั้งมอบหมายให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนไทยก้าวไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ อย่างมั่นคงต่อไปพร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับประเทศไทย ขณะนี้รัฐบาลพยายามปรับให้ประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ได้มากที่สุด จะเห็นได้ว่า การดำเนินการต่างๆ ในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากขึ้นจากเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งโอกาสและวิกฤต ทุกคนต้องเตรียมการรองรับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีการศึกษาอย่างถี่ถ้วน ใช้งานด้วยความระมัดระวัง เพราะบางคนนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด สร้างความเสียหาย ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยขอย้ำให้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Awards 2022 กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ ทั้ง 5 สาขา ประกอบด้วย 1. Digital Youth of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงาน ระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะ 2. Digital Community of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC) 3. Digital Organization of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4. Digital Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด 5. Digital Entrepreneur of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)