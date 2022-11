องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกาศ "การเลี้ยงควายฯพื้นที่ทะเลน้อย" เป็น “มรดกโลกทางการเกษตร” แห่งแรกของไทย

ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นองค์การชํานาญพิเศษที่ใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นตามมติของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 เพื่อเป็นองค์กรที่มีบทบาทนำในด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร

"Thale Noi Wetland Pastoral Buffalo Agro-ecosystem of Thailand is designated by FAO as Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS) and as the 1st GIAHS site in Thailand”เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (Office of Agricultural Affairs - Royal Thai Embassy - Rome) แจ้งข่าวดีจากยุโรปว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นาย Yoshihide ENDO ฝ่ายเลขานุการมรดกโลกทางการเกษตรแจ้งว่า ข้อเสนอโครงการ “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง และ จ.สงขลา” ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Group: SAG) ของ FAOประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (Global Important Agricultural Heritage Systems หรือ GIAHS) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยโดยช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา Prof. Zekri Slim ชาวอิสราเอล เป็นผู้แทนคณะกรรมการ SAG เดินทางตรวจสอบพื้นที่จริงของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย และให้ข้อเสนอแนะประเทศไทยปรับแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ก่อนยื่นเอกสารข้อเสนอเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในช่วงวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565ข้อมูล สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม