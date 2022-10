คืนปล่อยผี! “Khaosan Halloween 2022” ปาร์ตี้แฟนตาซีผีสุดมันที่ถนนข้าวสาร

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมกับ เขตพระนคร สน.ชนะสงคราม และเครื่องดื่มตราช้าง ผนึกกำลังพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 จัดงาน “Khaosan Halloween 2022 Kiss or Creep อย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มปาร์ตี้ผีแฟนตาซีสุดมันส์ ชวนประชันชุดแต่งกาย “Halloween Costume Contest” ชิงเงินรางวัล พร้อมกิจกรรมความสนุกอีกมากมาย วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่ถนนข้าวสารนายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม และเครื่องดื่มตราช้าง กำหนดจัดงาน “Khaosan Halloween 2022” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสารอย่างเป็นรูปธรรม“ในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้กลับมาจัดงานฮาโลวีนบนถนนข้าวสารอีกครั้ง หลังจากปีที่ผ่านมาต้องงดจัดกิจกรรมไป ดังนั้น การจัดงานในปีนี้จึงเต็มไปด้วยกิจกรรมความสนุก ยิ่งใหญ่และแฟนตาซีกว่าปีก่อน ๆ ภายใต้แนวคิด “Kiss or Creep” ที่สื่อถึงความขี้เล่นและสีสันของถนนข้าวสารที่จะเจอในบรรยากาศของคืน Khaosan Halloween 2022 โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ความแฟนตาซีและความสนุกจากบรรดาผีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พร้อมจะโผล่มาให้นักท่องเที่ยวได้ปาร์ตี้และสนุกกันอย่างเต็มที่จากทั่วทุกมุมของถนนข้าวสารสำหรับกิจกรรมภายในงาน ตื่นตาตื่นใจไปกับการประกวดชุดแต่งกายผี “Halloween Costume Contest” ที่จะมาประชันความสร้างสรรค์ในการครีเอทลุคผีสุดแฟนตาซีไปพร้อมกันเพื่อชิงเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 6,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 1,000 บาท ทั้งหมด 5 รางวัล (เปิดให้ลงทะเบียนเข้าประกวดที่บริเวณเวทีจัดงาน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)พบขบวนพาเหรด “ผีแฟนตาซี ครองข้าวสาร” แลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปสุดแฟนตาซีหลากหลายธีมจากร้านดังในถนนข้าวสาร อาทิ เมืองอัศวิน Dark Knight ณ ร้าน Buddy Beer , ลานสุสาน พระจันทร์สีเลือดที่พร้อมปาร์ตี้เดือดกับเหล่าเพื่อนผี ณ ร้าน The One , มุมฮาโลวีนสไตล์ K-POP หนึ่งเดียวในถนนข้าวสารที่ร้าน Man-se!, Casper Ghost ดงผีสุดคิวท์ ณ ร้าน The Club นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับของที่ระลึกสุด Limited ที่บูธเครื่องดื่มตราช้าง เพียงถ่ายรูปด้วย IG Filter ติดแฮชแท็ก #KhaosanHalloween2022 #Chang และโพสต์ลงโซเชียล พร้อมกระโดดไปกับ EDM Beat มันส์ ๆ และกิจกรรมอีกมากมายตลอดงาน โดยมีกองอำนวยการดูแลด้านความปลอดภัย พร้อมจุดคัดกรองอาวุธ บริเวณ 2 ฝั่งทางเข้าทั้งถนนจักรพงษ์ และถนนตะนาว เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาร่วมงานจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงาน “Khaosan Halloween 2022” ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป