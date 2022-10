Level Infinite ส่งมอบความมันส์ เปิดตัว 4 สุดยอดเกมในงาน Thailand Game Show 2022

ในงานมหกรรมเกมชั้นนําระดับประเทศ Thailand Game Show 2022 นับเป็นการโอกาสที่ดีในการพัฒนาตลาดเกมและขยายแบรนด์ฯ ไปยังระดับภูมิภาค พร้อมสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างคอมมูนิตี้เกมระดับโลกที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความบันเทิงให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสนุกกันต่อไป สำหรับเกมเมอร์ที่มาร่วมเล่นเกมที่บูธ Level Infinite จะได้พบกับอัปเดตเกมใหม่ล่าสุด พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมี่ยม โดยมี 4 เกม ดังนี้เกม MMORPG แบบ Open World ปล่อยอัปเดตใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 2.0 "วีร่า" พร้อมแผนที่การผจญภัยใหม่ "ทะเลทรายก๊อบบี้" (Desert Gobby) พื้นที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ และ "มิเรอเรีย" (Mirroria) เมืองธีมไซเบอร์พังค์ให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกแฟนตาซีพร้อมคู่ต่อสู้สุดท้าทายอีกมากมายให้ได้พิชิต แฟน ๆ เกม Tower of Fantasy ยังสามารถสนุกไปกับพีรามิดแก้วลอยฟ้าในเมืองมิเรอเรีย อีกทั้งในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษอย่าง พรอย-มนสภรณ์ ที่มาร่วมแต่งคอสตูมในคาแรคเตอร์ "รูบี้" (Ruby) ตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามา นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสะสมแสตมป์แลกรับของรางวัลมากมายร่วมกระโดดเข้าสู่การแข่งขันและสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้อันดุเดือดผ่านโหมด Gear Front ที่มาพร้อมกลยุทธ์ใหม่ในการคว้า Chicken Dinner โดยผู้เล่นสามารถเยี่ยมชมจุด Landmark ถ่ายภาพแผนที่ใหม่ล่าสุดอย่าง Nusa แผนที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของเกมที่เน้นการเล่นที่รวดเร็ว จบได้ไวภายใน 5 นาที และพบเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาใกล้ชิดเป็นพิเศษในงานนี้ พร้อมแจกของที่ระลึกมากมายภายในบูธเหล่านักรบมังกรเตรียมพบกับเวอร์ชั่นต่อไปของเกมมือถือในแฟรนไชส์ Dragon Nest พร้อมเข้าร่วมลุย Dungeon Party-Up สัมผัสประสบการณ์ล่ามังกรก่อนใคร และพบกับ NPC ขวัญใจของทุกคนอย่าง Airin ถ่ายรูปแบบใกล้ชิด รับแสตมป์จากกิจกรรมภายในบูธเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้สำหรับเกมเมอร์ที่รอคอยการเปิดตัวของ Goddess of Victory: NIKKE เกมมือถือแนวยิงต่อสู้แบบ RPG จากทีพัฒนา Shift Up โดยสามารถรับชมตัวอย่างเกมและสัมผัสการเป็นผู้บัญชาการได้ก่อนใครภายในงาน และยังสามารถร่วมสนุกกับมินิเกม พร้อมทดลองเล่นภายในงานก่อนเปิดให้บริการทั่วโลกในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพร่วมกับคอสเพลย์ตัวละครต่าง ๆ ของนิกเกะ เพื่อรับแสตมป์สะสมแลกรางวัลได้อีกด้วยมาร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกของโลกที่จะได้สัมผัสเกมใหม่สุดเร้าใจได้ที่บูธ Level Infinite ในงาน Thailand Game Show 2022 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3 - 4 ชั้น G ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคมนี้