เกมยิงสุดเด้ง "NIKKE" พร้อมเปิดให้บริการทั่วโลก 4 พ.ย.นี้!

"NIKKE: Goddess of Victory" เป็นเกมบนมือถือแนว Shooter RPG ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะต้องรวมทีม "นิกเกะ" ออโตมาต้าเด็กสาว เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เรียกว่า "แรปเจอร์" โดยจุดเด่นอยู่ที่เกมเพลย์ Shooting แบบแนวตั้งที่สามารถสลับตัวละคร เปลี่ยนอาวุธ ใช้สกิลเบิร์สทำคอมโบได้อย่างลื่นไหล และมีระบบความสัมพันธ์ให้ผู้เล่นได้สื่อสารกับนิกเกะในหลากหลายสถานการณ์หลังจากเกม "NIKKE: Goddess of Victory" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนเป็นต้นมา ผ่านมาได้ 1 เดือน ขณะนี้มีผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าเกิน 3,000,000 คนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผู้เล่นที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,000 เพชร และยังได้รับตัวละคร SR เอเธอร์ รวมถึง SSR ดีเซล ตัวละครจากของรางวัลขั้นสุดท้ายในกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าอีกด้วย"NIKKE: Goddess of Victory" เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://nikke-sea.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางแฟนเพจ NIKKE - TH