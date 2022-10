กรุงเทพฯ เจ๋ง! ครองแชมป์ “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด” ในเอเชียแปซิฟิก 6 ปีซ้อน

Business Traveller เผย “กรุงเทพฯ” ครองแชมป์เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเข้ามาเป็นอันดับ 3 ในสาขาเมืองธุรกิจที่ดีที่สุดในเอเชียอีกด้วยBusiness Traveller สื่อธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดัง ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะรางวัลด้านการท่องเที่ยวรางวัล Business Traveller Asia-Pacific ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 31 ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้อ่าน Business Traveller Asia-Pacific โพลสำรวจเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมา โดยผลลัพธ์ที่รวบรวมโดยหน่วยงานวิจัย Business Intelligenceสำหรับในปีนี้ “กรุงเทพฯ” สามารถคว้าอันดับหนึ่ง รางวัล Business Traveller Asia-Pacific Awards 2022 ในสาขา “เมืองท่องเที่ยวพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก” (Best Leisure City in the Asia-Pacific) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 3 ในสาขา เมืองธุรกิจที่ดีที่สุดในเอเชียนอกจากนั้น “การบินไทย” ยังได้รับเลือกเป็นอันดับสามในรายการ “สายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก” รองจากสิงคโปร์แอร์ไลน์และคาเธ่ย์แปซิฟิค โดยทั้งสามอันดับเป็นสายการบินสามอันดับแรกที่ยังรักษาตำแหน่งไว้ได้คงที่ในปีที่ผ่านมารวมถึง “โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ” ยังได้รับรางวัลโรงแรมธุรกิจที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และได้รับรางวัลโรงแรมธุรกิจยอดเยี่ยมอันดับสองของโลกอีกด้วย โดยโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ “โรงแรมธุรกิจที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ” รองลงมาคือแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในอันดับที่สอง และโรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ในอันดับสาม