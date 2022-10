แม็คโครจัดเทศกาล ‘Taste of Australia’ ตอกย้ำแหล่งรวมวัตถุดิบจากทั่วโลก ขนทัพสินค้าคุณภาพดีเอาใจนักชิม-ผู้ประกอบการ รองรับธุรกิจอาหารฟื้นตัว

กระแสตอบรับวัตถุดิบอาหารจากประเทศออสเตรเลียเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุด แม็คโคร ผู้นำอาหารสดจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย และสำนักการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย จัดเทศกาล “Taste of Australia” ขนทัพสินค้าคุณภาพดีติดอันดับความนิยมคนไทย ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง ปลุกกระแสความคึกคัก รับภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว ตั้งแต่วันนี้-1 พฤศจิกายน 2565นายไมเคิล เฮลเลแมน ทูตพาณิชย์อาวุโสและอัครราชทูตที่ปรึกษา (การพาณิชย์) และ นายโจนาธาน ซอว์ ทูตพาณิชย์และการลงทุน สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุน (ออสเทรด) ให้เกียรติเปิดงาน “Taste of Australia” อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวธัญมาส วรชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน Group Shared Service, นางเอื้ออังกูร ตันวิสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย สายงานปฏิบัติการฝ่าย Sales & Operations, นางเอกธิดา เสรีรัตน์วิภาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสด ให้การต้อนรับ ณ แม็คโคร สาขาสาทรสำหรับงาน “Taste of Australia” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพนำเข้าจากออสเตรเลียมากกว่า 130 รายการ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้ง อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัว เนื้อแกะ ที่ได้รับการตอบรับดีในด้านรสชาติและความคุ้มค่าคุ้มราคา ไก่งวงปรุงสุกทั้งตัวแช่แข็ง (ขนาด 5-6.5 กก./ตัว) อาหารทะเล อย่าง แทสมาเนียนแซลมอน ปลาสีส้มสุดฮิตติดอันดับที่ใครๆ ก็ตามหาและคว้าไปปรุงอาหารเมนูเด็ดมากมาย รวมถึงปลาฮิรามาสะหรือคิงฟิช และหอยเป๋าฮื้อ ที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนผัก ผลไม้ จัดเต็มทั้งผักสลัด เซอเลอรี หอมใหญ่สีแดง แครอท แอปเปิลบราโว ส้มแมนดาริน ส้มนาเวล สตรอว์เบอร์รี่ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากนม เนย ชีส โยเกิร์ต กลุ่มซอส กลุ่มน้ำสลัด ซีเรียล และกาแฟ ให้เลือกสรรอีกมากมาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม ที่เตรียมพร้อมรับการฟื้นตัวของธุรกิจอาหารและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ชื่นชอบการทำอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งพบสินค้าคุณภาพนำเข้าจากออสเตรเลียเหล่านี้ได้ผ่านเทศกาล “Taste of Australia” ตั้งแต่วันนี้_1 พฤศจิกายน 2565 ณ แม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ และเฟรชแอทแม็คโคร ตลอดจนช่องทางออนไลน์ แม็คโครคลิก