“ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด” พร้อมเปิดให้บริการ 1 ต.ค.นี้ พร้อมแพคเกจพิเศษช่วงเปิดโรงแรม

ฉลองการเปิดโรงแรมด้วยแพ็คเกจเริ่มต้นอยู่ที่ 3,600 บาทสุทธิ พร้อมกิจกรรมสำหรับเด็กอีกมากมาย ราคาพิเศษนี้สำหรับการเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน พร้อมให้จองกันแล้ววันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2565 และเข้าพักได้จนถึง 20 ธันวาคม 2565

รีสอร์ทถูกออกแบบมาสำหรับครอบครัวและคู่รัก มีห้องพักทั้งหมด 203 ห้อง รวมถึงห้องคิดส์สวีทสำหรับครอบครัว พร้อมห้องนอนเด็กที่มีเตียงสองชั้น พื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ รวม The Essence Samui lobby lounge, ห้องอาหารชื่อ Fisherman's Table, The Lazy Coconut pool bar และ Jungle's Book – คลับสวนสนุกเด็กที่มาในธีมป่าภายในรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในสมุย ให้เด็ก ๆ ได้เริงร่าไปกับการเล่นด้วยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย รวมไปถึง ห้องครัวเด็กเล่น, มุมอ่านหนังสือ, โซนเกมส์กับเกมส์นินเทนโด, ภาพยนตร์, โซนของเล่นและบ้านต้นไม้ เด็ก ๆ ยังจะได้สนุกกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและสระน้ำพุอีกด้วย และตามนโยบายของฮอลิเดย์ อินน์ เด็ก ๆ ที่เข้าพักพร้อมผู้ปกครองจะได้รับประทานอาหารฟรีผู้เข้าพัก 2 คืนจะได้รับเครดิตรีสอร์ท 800 บาทต่อห้องต่อการเข้าพัก, รับสิทธิใช้บริการคิดส์คลับในธีมป่ามหาสนุก, สนามเด็กเล่น, สระน้ำพุ และกิจกรรมสำหรับเด็กอีกมากมาย สำหรับผู้เข้าพัก 3 คืนขึ้นไป จะมีได้รับบริการเพิ่มรถรับ-ส่ง สนามบินถึงรีสอร์ทฟรีสมาชิก IHG one rewards จะได้รับคะแนนสะสมเป็นสองเท่า สามารถจองห้องพักได้ที่ : https://bit.ly/3JcrPjT "ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย หาดบ่อผุด จะเปิดทำการในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ทีมงานของเราทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกจุด พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอต้อนรับแขกของโรงแรมในโอกาสเปิดโรงแรมในครั้งนี้" มร มิเกล ฮวน, ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ กล่าวตั้งอยู่บนหาดทรายสีขาวนวลของหาดบ่อผุด ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าใสสะอาด ให้บริการห้องพักริมชายหาดที่เหมาะสำหรับนักเดินทางแบบครอบครัว ครอบครัวที่มีเด็กเล็กสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกับคลับสำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในเกาะสมุย รวมทั้งสนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้งและสระน้ำพุ รีสอร์ทอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุยเพียง 15 นาที และเดินทางเพียงไม่กี่นาทีไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะสมุย ภายใน 10 นาทีคุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการ รวมถึง Coco Tam's (1 นาที) หมู่บ้านชาวประมง (3 นาที) สปา (3 นาที) ห้างสรรพสินค้า (5 นาที) พระใหญ่ (10 นาที) วัดปลายแหลม (10 นาที) สามารถเดินตรงไปยังหาดบ่อผุด เพื่อไปเล่นกิจกรรมกีฬาทางน้ำหรือไปศูนย์การค้า (1 นาที)