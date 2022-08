ย้อนชม Soft Power ไทย ใน LALISA ของ “ลิซ่า BlackPink” หลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการเพลง

ผ้าไหมยกดอกลำพูน





รัดเกล้ายอด





ปราสาทหินพนมรุ้ง

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดังที่คนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อ “ลิซ่า BlackPink” (Lisa BlackPink) หรือ “ลลิษา มโนบาล” ศิลปินคนไทยแห่งวงเกาหลี “BlackPink” เกิร์ลกรุ๊ปชื่อก้องโลก สามารถคว้ารางวัลระดับโลกในวงการเพลงมาครองได้อีกครั้งโดยลิซ่าสามารถคว้ารางวัล “Best K-Pop” จากเวที MTV Video Music Awards (VMAs) มาครองได้สำเร็จ จากเพลง “LALISA” ในผลงานเดี่ยวของเธอ ถือเป็นศิลปิน K-Pop เดี่ยวคนแรกสามารถคว้ารางวัลนี้มาครอง ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการเพลง ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาว Blink และคนไทยจำนวนมากที่นิยมชอบในตัวเธอนอกจากนี้วง BLACKPINK ยังคว้ารางวัล Best Metaverse Performance มาครอง ซึ่งนี่คือรางวัลใหม่ที่เพิ่งประกาศและมอบรางวัลกันปีนี้เป็นปีแรกสำหรับ “LALISA” เป็นงานเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้ม “LALISA” ผลงานเดี่ยวชุดแรกของ ลิซ่า BlackPink ที่นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงดังสุดปังแล้ว MV เพลง LALISA ยังมีความพิเศษสำหรับคนไทย เพราะได้นำเสนอ Soft Power ไทย ใส่เข้าไปในเพลงได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของบทเพลงแห่งนี้ไปโดยปริยายดังนั้นเราจึงขอย้อนรอยไปชมมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นไทยที่ปรากฏใน MV เพลง LALISA กันในฉากที่ลิซ่าสวยสง่านั่งบนบัลลังก์ทองดุจนางพญานั้น เป็นชุดไทยประยุกต์สวยงามด้วยเสื้อไหล่เดี่ยว แต่งเคปยาว และกระโปรงสั้นจับเดรปผ้าไหมสีเหลืองทอง ที่ตัดเย็บจาก “ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายพานจักรพรรดิยกทอง” ประดับด้วยคริสตัลจาก Swarovski ที่ปักด้วยมืออย่างประณีต สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้างความโดดเด่นสะดุดตาให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีในฉากชุดไทยนี้ลิซ่าสวมเครื่องประดับศีรษะหรือศิราภรณ์ ที่เรียกว่า “รัดเกล้ายอด” เป็นศิราภรณ์ประกอบการแสดงไทย อีกหนึ่งงานวิจิตรศิลป์ไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์MV เพลง LALISA ยังมีอีกหนึ่งฉากเด่นสะดุดตานั่นก็คือฉากซุ้มประตูปราสาทหินที่ถอดแบบมาจาก “ปราสาทหินพนมรุ้ง” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง หนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านเกิดของลิซ่าโดยใน MV ได้นำส่วนของ “ซุ้มประตู” ทางเข้าด้านหน้าที่จะเดินผ่านเข้าสู่ตัวปราสาทประธานมานำเสนอเป็นฉากเด่น ที่ถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ภาพจำของความเป็นไทยที่ปรากฏใน MV เพลงนี้ “ลิซ่า BlackPink” ศิลปินเดี่ยวคนไทยแห่งวงเกาหลีที่ที่สามารถคว้ารางวัล Best K-Pop สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการเพลงนอกจากนี้ในพิธีรับมอบรางวัล Best K-Pop ลิซ่ายังตอกย้ำความเป็นศิลปินคนไทยด้วยการกล่าวคำว่า “ขอบคุณค่ะ” ปิดท้ายหลังจากเธอขึ้นไปกล่าวยินดีที่ได้รับรางวัล