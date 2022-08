นิทานคาเฟ่ (Nitan Cafe & Garden) สวนสไตล์อังกฤษ กลางเมืองปทุมธานี

วันธรรมดา เปิด 11.00-18.30 น. (ปิดวันอังคาร)

วันหยุด เปิด 10.00-19.00 น.



พิกัด: 23/9 ซอยหมู่บ้านกฤษณา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทร. 095 935 1139

คาเฟ่เล็กๆกลางเมืองปทุมธานีแห่งนี้เปิดมาได้กว่าสองปี เป็นที่โด่งดังด้วยการตอบโจทย์สาย Cafe Hopping เป็นอย่างดี ด้วยการจัดแต่งภูมิทัศน์เป็นสไตล์สวนชนบทของอังกฤษ มีมุมถ่ายรูปด้านนอกที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ส่วนที่นั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่ม มีทั้งนั่งตากแอร์เย็นฉ่ำด้านใน หรือสูดกลิ่นของธรรมชาติต้นไม้ด้านนอก ก็เลือกได้ตามความชื่นชอบทีเด็ดสุดของนิทานคาเฟ่ ต้องยกให้กับเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม ที่เลือกใช้ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทาน เทพนิยาย วรรณกรรม เรื่องโปรดของใครๆหลายคน มาสร้างสรรค์เป็นเมนูหลายสิบรายการ ชื่อเมนูน่ารักๆ เช่น Little Mermaid, เฮอร์ไมโอนี่, Beauty and The Beast, ฮาคูน่ามะทาทา, Hansel and Gretel, Maleficent ฯลฯ ซึ่งนอกจากอร่อยแล้วยังนำเสนอมาพร้อมคอนเซปต์ที่น่ารัก ตกแต่งสวยงาม ส่วนใครอยากรับประทานอาหารหนักๆ ที่นี่ก็มีเมนูฟิวชั่น อาหารจานเดียวให้เลือกอิ่มอร่อย ใช้วัตถุดิบอย่างดี