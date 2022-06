6 สถานที่สุดปัง “พังงา-ภูเก็ต” ช่วย “พัฒนาศักยภาพสตรี” ตามรอยโครงการดูงานของเทศบาลดัง

โดยโปรแกรมที่ได้รับการเปิดเผยออกมานั้นประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต เรามาทำความรู้จักกับสถานที่เหล่านี้กัน สำหรับเดินทางออกไปตามรอย เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวคุณ!ชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ มีชื่อเสียงในระดับโลก ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สึนามิ ปัจจุบันยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เต็มไปด้วยรีสอร์ท โรงแรมตั้งแต่ราคาย่อมเยาไปจนถึงหรูหรา 5 ดาว หาดเขาหลัก ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับกิจกรรมทางน้ำ เช่น การเล่นเซิร์ฟ ที่ผู้คนมักนิยมไปกันที่หาดเมโมรีหมู่บ้านกลางทะเลตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง และมัสยิดงามบนเกาะปลูกสร้างอยู่กลางทะเล ส่วนคนบนเกาะนั้นเป็นชาวมุสลิมมีอาชีพหลักคือทำประมง เมื่อการท่องเที่ยวอ่าวพังงาฟูเฟื่อง ชาวบ้านส่วนหนึ่งบนเกาะจึงทำอาชีพขายสินค้า เสื้อผ้า อาหาร และของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวไปด้วยเอกลักษณ์เด่นที่สร้างชื่อให้กับเกาะปันหยีอีกอย่าง คือ การมีสนามฟุตบอลกลางน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยสมัยก่อนเด็กๆบนเกาะไม่มีสนามฟุตบอล จึงใช้ภูมิปัญญาสรรหาอุปกรณ์เท่าที่มามาสร้าง ก่อนจะได้รับการพัฒนาสร้างเป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อมรายล้อมด้วยทะเลและทิวทัศน์เขาหินปูน จนได้รับการกล่าวว่าเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเขาพิงกัน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงา มีลักษณะพิเศษเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา สันนิษฐานว่าในอดีตเป็นภูเขาลูกเดียวกัน แต่ถูกฟ้าผ่าจนแยกภูเขาดังกล่าวออกเป็นสองลูกที่แนบชิดติดกัน หรืออาจเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ภูเขาเกิดรอยร้าวหรือปริแยกเป็นสองส่วนที่มีลักษณะคล้ายถูกของมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา แต่ยัง ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันกลับถูกปล่อยให้ยังคงแนบชิดติดกันเขาตาปู อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เช่นกัน บ้างเรียกว่า “เกาะตะปู” ลักษณะเด่น คือ เขาหินปูนที่ถูกกัดกร่อนฐานมีลักษณะคล้ายกับตะปู นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเรียกกันว่า “เกาะเจมส์บอนด์” เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ 007 ตอน เพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) เมื่อปี พ.ศ.2517 และได้กลายเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่ถือว่าตั้งอยู่ในกลางของเมืองภูเก็ต ความโดดเด่นของย่านเมืองเก่าภูเก็ตอยู่ที่ตัวอาคารและสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าอาคารสไตล์ชิโนยูโรเปียนนี้เป็นอาคารที่เกิดจากความผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบยุโรป และความอ่อนช้อยแบบจีน ลักษณะอาคารที่มักพบก็คือตึก 2-3 ชั้น หน้าแคบแต่มีความลึก โดดเด่นด้วยซุ้มประตูโค้งด้านหน้า งดงามด้วยลวดลายประดับที่ผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมตึกเก่าสุดคลาสสิกเหล่านี้ถูกปรับปรุงตกแต่งให้สวยงาม บ้างปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงที่พักขนาดเล็ก ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆหรือวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ซึ่งถ้าหากมาภูเก็ตแล้วไม่ได้แวะไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนมาไม่ถึงภูเก็ตเมื่อมาถึงวัดฉลองแล้วก็ต้องมุ่งตรงไปกราบสักการะขอพรองค์หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในมณฑป และด้านหลังองค์พระทั้ง 3 องค์ยังมีห้องกระจกเล็กๆ ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บข้าวของเครื่องใช้ของหลวงพ่อแช่มไว้ภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ที่งดงามเหลืองอร่ามตั้งเด่นเป็นสง่า ซึ่งภายในประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกาให้ได้กราบสักการะ และมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้ได้ชมแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม ที่แสงสีทองค่อย ๆ ทอประกายสาดจับผืนทะเลแลดูเป็นประกายระยิบระยับนั้น จะกลายเป็นภาพประทับใจที่ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นจุดหมายแห่งความทรงจำของทุกคน#########################################