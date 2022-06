การโจมตีนักท่องเที่ยวด้วย “ไก่ย่าง” ที่ยูกันดา ขายแบบนี้ป้อนเข้าปากไปเลยมั้ยพี่

คลิปน่ารักๆที่ว่านี้ แบ่งเป็น 2 คลิป จากผู้ใช้นามว่า Musa Yusuf Nyange (หรือ Tiktok @_myn256) สำหรับคลิปที่ยอดวิวทะลุหลักสิบล้านไปแล้วนั้น เขาอธิบายว่า “we were under attack on our way to EASTERN UGANDA” หรือ พวกเรากำลังโดนโจมตีระหว่างทางไปยูกันดาตะวันออก”การโดนโจมตีที่ว่านี้ ไม่ใช่จากอาวุธอะไร หากแต่เป็นบรรดาไก่ย่าง หรือเนื้อย่างเสียบไม้ ที่บุกเข้ามาจากทุกทิศทาง รวมทั้งน้ำขวด ขนม ที่พ่อค้าต่างขายกันแบบฮาร์ดเซลล์จนแทบจะป้อนเข้าปากอยู่แล้ว (ถ้าคลิปมีกลิ่นด้วย คงหอมไก่ย่างอบอวลไปทั้งคันรถ!)ส่วนอีกคลิปนั้นยาวกว่า โดยเสริมรายละเอียดจากเหตุการณ์ในคลิปแรกว่า เป็นเหตุการณ์ระหว่างไปเที่ยวอูกานดา ตะวันออก จากคำโปรยที่ว่า Road Trip to Eastern Uganda เขากับเพื่อนนั่งอยู่ในรถยนต์ และได้เจอประสบการณ์สนุกๆของกลุ่มพ่อค้าเมื่อแวะจอดที่เมืองหนึ่งระหว่างทางจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปแรก นอกจากนี้ในคลิปที่สอง ยังทำให้เราได้เห็นมุมมอง ทิวทัศน์ระหว่างทางของประเทศแอฟริกาตะวันออกที่หาชมได้ยากอีกด้วยส่วนใครสงสัยว่า การขายแบบนี้ได้ผลมั้ย ? ถ้าสังเกตในคลิปก็จะพบว่า ลูกค้ายอมใจในความขายเก่ง ซื้อไปเรียบร้อย และในคลิปที่สอง ก็มีภาพการกินไก่ย่าง ซึ่งดูจากสีหน้าแล้วก็น่าจะอร่อยใช่ย่อยเหมือนกันลองแวะไปส่องคลิปน่ารักๆสร้างรอยยิ้มจาก Road Trip to Eastern Uganda ได้