ททท.เปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ดึง “แอ๊ด คาราบาว” ร้องเพลงโปรโมต

-ภาคเหนือ : เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ - North Nostalgia



-ภาคกลาง : Trendy C2 ภาคกลาง (Create new Experience และ Charming of Central) - Chic Central



-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน - Isan in Love



-ภาคใต้ : หรอยแรงแหล่งใต้ - Savory South



-ภาคตะวันออก : สบ๊าย สบายภาคตะวันออก - East at Ease

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” เชิญชวนคนไทยออกเดินทางไปสัมผัสประเทศไทยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยและทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวลง ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวอีกครั้ง ททท. ได้กำหนดแผนดำเนินงานวางสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้น และทำการตลาดท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ด้วยการพลิกโฉมการท่องเที่ยวของไทยในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้แคมเปญในประเทศ คือ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยนำเสนอความพิเศษในการท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเหนือราคาใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศโครงการนี้กำหนดแนวคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค ดังนี้นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยความร่วมมือของ ททท. และ บริษัท ครองประทีป จำกัด เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอันก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์มาตรฐานสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มแรงส่งให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นต่อสายตานักท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม นำเสนอผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ขับร้องโดย ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 และพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับโครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิม” เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ผ่านกิจกรรม “เที่ยวไทย 5 ภาค 5 สไตล์” โดยเชิญชวนคนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกเดินทางไปสัมผัสประเทศไทยให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยถ่ายเป็นวีดิโอคลิป หรือ รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย 5 ภาค ในสไตล์คุณ เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็กที่โครงการกำหนด จากนั้นตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)โดยมีรายละเอียดวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้1. ถ่ายวีดิโอคลิป หรือ รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย 5 ภาค ในสไตล์คุณแล้วเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว อาทิ TikTok, Facebook, Instagram, Twitter2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ติดแฮชแท็ก #เที่ยวไทย5ภาค3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ติดแฮชแท็กตามภูมิภาคที่ไปท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ #เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ, แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง #เทรนดี้C2ภาคกลาง, แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน, แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก #สบ๊ายสบายภาคตะวันออก, แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ #หรอยแรงแหล่งใต้4. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์วีดิโอคลิป หรือ รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวไทย พร้อมติดแฮชแท็กที่โครงการกำหนดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 6 มิถุนายน 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Amazing Thailand เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ มินิคอนเสิร์ต “ท่องเที่ยวสบ๊ายสบายภาคตะวันออก” จากศิลปินชื่อดัง นนท์ ธนนท์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวม 20 รางวัล พร้อมลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรี จำนวน 23 รางวัล และ รางวัล Gift-Voucher จากเซ็นทรัลมูลค่า 100 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยคัดเลือกผู้โชคดีจากการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดททท. เชื่อมั่นว่าการจัดทำโครงการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 หรือ“Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าประทับใจและแตกต่าง ผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความมีเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ฐานรากก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Amazing Thailand หรือ โทร. 1672 Travel Buddy