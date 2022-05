สายอาร์ตห้ามพลาด “Mango Art Festival” ครบเครื่องหลากสไตล์ ตอบโจทย์คนรักศิลปะ

ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก (River City Bangkok) จัดงานMango Art Festival 2022 ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565ภายในงานจัดเต็มด้วยผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบจากแกลเลอรีชั้นนำ งานดีไซน์หลากหลายประเภท คัดสรรแบรนด์ชั้นนำ ผลงานจากศิลปินอิสระหลายรุ่นหลากสไตล์มารวมไว้ด้วยกันในเทศกาลศิลปะครั้งนี้สำหรับหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ การสัมมนาหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับงานศิลปะที่น่าสนใจ การพบปะจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างศิลปินไทยกับแกลอรี่ต่างประเทศ เพื่อนำศักยภาพศิลปินไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดย Mango Art Festival 2022 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) อาทิ• HOW TO PURSUE AN ART CAREER? : สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพด้านศิลปะในอนาคต ไม่ควรพลาด• ASIA RISING: THE RISE OF ASIAN CONTEMPORARY ARTISTS : การพูดคุยกับหอศิลป์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วเอเชียต่อมุมมองเกี่ยวกับศิลปินร่วมสมัยในภูมิภาคซึ่งจะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการศิลปะระดับนานาชาติ• ART THAT MAKES MONEY : นักสะสมงานศิลปะชั้นนำมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนและทำกำไรจากงานศิลปะ• OLD MASTERS UNVEILED, AN INTIMATE LOOK AT THAILAND’S ARTISTIC AND NATIONAL TREASURE : พูดคุยถึงคุณค่าของผลงานชิ้นเอก อันเป็นสมบัติของชาติโดยศิลปินระดับปรมาจารย์ เช่น อังคาร กัลยาณพงศ์, ชลูด นิ่มเสมอ, เหม เวชกร ฯลฯ• GOING GLOBAL: HOW TO TAKE YOUR DESIGN BUSINESS OVERSEAS : พบกับเคล็ดไม่ลับการเรียนรู้สู่ความสำเร็จและสิ่งที่สตาร์ทอัพสามารถทำได้เพื่อบรรลุเป้าหมายการนำธุรกิจออกแบบไปสู่ต่างประเทศนอกจากนี้ตลอดเทศกาลยังมีศิลปะการแสดงสด ดนตรี และศิลปินอีกมากมาย เช่น ซาวด์อาร์ทสุดล้ำ โดย เมธี น้อยจินดา ท่องโลกเมตาเวิส กับ NFT Exhibition งานสื่อผสมขนาดใหญ่ร่วม 20 เมตร OVERLOAD ทำจากเศษผ้าและชุดชั้นใน โดย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ผู้แปลง “ขยะ” เป็นงานศิลปะ แฟชั่นเพอฟอร์มแมนซ์สุดขบถ โดย เอก ทองประเสริฐ อินเตอร์แอคทีฟที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกอนาคตโดย ไทเลอร์ เจมส์ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Website : www.mangoartfestival.comFacebook : Mango Art FestivalInstagram : mangoartfestivalTwitter : MangoArtFestสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมContact : 098-846-0969Line Official : @mangoartfestivalEmail : mangoartfestivalthailand@gmail.com