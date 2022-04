ชี้เป้า 7 ที่พัก สวยหรูแห่งเอเชีย ต้อนรับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

เกาหลีใต้





เมื่อมีการยกเลิกข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวในหลายประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้เพื่อนฝูง และครอบครัวก็สามารถกลับมาพบปะเจอกันได้แล้วหลาย ๆ คน ที่กำลังวางแผนและจองทริปตามแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่รอคอยมายาวนาน โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป (IHG) จึงคัดสรร 7 โรงแรมที่พักในเครือมาแนะนำแก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยววางแผนปักหมุดการเดินทางครั้งใหม่เที่ยวกันอย่างจุใจในปี 2565 นี้แกรนด์ อินเตอร์คอนติเนนตัล โซล ปาร์นาส ได้เปิดประสบการณ์ความหรูหรารูปแบบใหม่ เมื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากการปรับโฉมในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงแรมแห่งนี้ยังเป็นแบรนด์โรงแรมต่างชาติแห่งแรกตั้งอยู่ในกังนัม ย่านสุดไฮเอนด์ของกรุงโซล เมืองหลวงแดนกิมจิแห่งนี้เป็นแหล่งประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าผสมผสานกับนวัตกรรมล้ำสมัยอย่างลงตัว และยังเป็นจุดเช็คอินของเหล่านักชิม ไม่ว่าจะเป็นเมนู ไฮเอนด์สุดหรู ไปจนถึงจานเด็ดริมทางราคาประหยัด ที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักกินตัวยงได้ตามล่าหาของอร่อยกินให้จุใจอินเตอร์คอนติเนนตัล มัลดีฟส์ มามูนาเกา รีสอร์ท เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คนรีสอร์ทแห่งนี้มักจะถูกมองว่าเหมาะสำหรับคู่รักเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ที่นี่ก็เป็นสวรรค์เขตร้อนของครอบครัวที่เดินทางพร้อมกับคุณหนูๆ ได้สนุกกับกิจกรรมอีกนับไม่ถ้วน มีทั้งบรรดาสัตว์ทะเลน้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์ ชวนให้เข้าไปชมใกล้ๆโปรแกรม Planet Trekkers ของโรงแรม จึงเป็นกิจกรรมสุดฮิตของแขกผู้เข้าพักตัวน้อย ได้ออกสำรวจสิ่งมีชีวิตในโลกใต้ท้องทะเลแห่งมหาสมุทรอินเดียและเกาะแห่งนี้นอกจากนี้โรงแรมยังเตรียมเกมส์ ศิลปะงานคราฟต์ และเดินสำรวจเส้นทาง นักชีวทางทะเลรุ่นเล็กและ นักสำรวจที่อยากออกผจญภัยตั้งแต่อายุ 4-12 ปี สามารถสัมผัสความอัศจรรย์ของมัลดีฟส์ พร้อมผูกมิตรทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหากคุณหนูๆ ไม่อยากจะลงเล่นในสระว่ายน้ำ ที่นี่ก็ยังมีสวนขนาดใหญ่ และพื้นที่ป่าในธีมเรือโจรสลัดให้เดินสำรวจ พื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นที่พักผ่อนในร่มขนาดใหญ่ และมุมนั่งพักที่เงียบสงบ พร้อมห้องสมุด และพื้นที่สำหรับให้เปิดโลกจินตนาการกับงานศิลปะและงานฝีมือฮอลิเดย์ อินน์ บาหลี ซานูร์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดซานูร์ เป็นโรงแรมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยล็อบบี้แบบเปิดโล่ง ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ โดยดัดแปลงล็อบบี้โรงแรมแบบเดิม ด้วยการนำเอาพื้นที่ต้อนรับ ห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์ และการบริการอื่นๆ รวมเข้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันโรงแรมแห่งนี้มีทั้งดีไซน์และบรรยากาศที่น่าดึงดูด ชวนให้แขกผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลาย อิ่มอร่อยกับมื้ออาหาร จิบเครื่องดื่ม พบปะพูดคุย หรือนั่งทำงานตามที่ต้องการ จากสระว่ายน้ำบนชั้นรูฟท็อปของโรงแรม แขกผู้เข้าพักสามารถนั่งพักชมวิวที่งดงามของท้องทะเล หรือออกไปเดินเล่นชมท้องฟ้าสวยๆ ยามพระอาทิตย์ขึ้น ที่หาดซานูร์ได้อีกด้วย ในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้เลือกใช้ เช่น ห้องออกกำลังเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงที่นี่ยังมีซินนาม่อนบาร์ (Cinnamon Bar) ที่ให้บริการกาแฟหอมกรุ่น ชงสดใหม่ น้ำผลไม้เย็นๆ อาหารว่างอิ่มอร่อยแบบ grab-and-go และห้องอาหารการัง (Karang) ให้เต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายเมนูทั้งอาหารนานาชาติและท้องถิ่นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โรงแรมให้คุณหนูๆ เข้าพักและอิ่มอร่อยได้ฟรี ด้วยโปรแกรม Holiday Inn Kids Stay and Eat Free™ ได้อีกด้วยฮอลิเดย์ อินน์ ยะโฮร์ บาห์รู ซิตี้ เซ็นเตอร์ พร้อมพานักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่ดีที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเป็น Skyscape JB ถนนสายมรดกที่ Jalan Tan Hiok Nee และตลาดนัดกลางคืน Bazaar Karatนอกจากนี้ยังเลือกอิ่มอร่อยจุใจกับอาหารเลิศรสหลากหลายเมนูที่ ไดน์ แอท เอท (Dine @ EIGHT) และเดอะ ล็อบบี้ เลานจ์ (The Lobby Lounge)และสำหรับครอบครัวที่เดินมาพร้อมกับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่ควรพลาดไปใช้สิทธิประโยชน์ในโปรแกรม Holiday Inn Kids Stay and Eat Free™ ให้แขกวีไอพีตัวจิ๋วอิ่มอร่อยได้ฟรี เมื่อเข้าใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมโวโค ออร์ชาร์ด สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในโรงแรมแห่งแรกภายใต้แบรนด์โวโค ที่เปิดตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการ ต้นปีที่ผ่านมา มีห้องพักที่ทันสมัยทั้งหมด 423 ห้อง ห้องอาหารและบาร์ทั้งหมด 4 แห่ง และห้องประชุม พื้นที่จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ถึง 1,750 ตร.ม.อีกด้วยด้วยทำเลที่ตั้งในย่านคึกคักใจกลางถนนออร์ชาร์ดที่แสนโด่งดังของประเทศสิงคโปร์ แขกผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลก ศูนย์รวมร้านอาหารและความบันเทิงได้อย่างง่ายดาย เช่น สวนพฤกษาศาสตร์สิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้งดงามตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอีกด้วยอินเตอร์คอนติเนนตัล แกรนด์ โฮ แทรม ตั้งอยู่ในบริเวณที่รายล้อมไปด้วยหาดทรายที่งดงามและ เงียบสงบ บ่อน้ำพุร้อนบรรยากาศแสนอบอุ่น และพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มที่อยู่เคียงคู่ริมชายฝั่งมายาวนาน อยู่ไม่ไกลจากเมือง โฮจิมินห์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียงสองชั่วโมง โดยเปิดให้ผู้เข้าพักได้พักผ่อนให้เต็มอิ่มในโฮ แทรม หนึ่งในสถานที่พักตากอากาศริมชายหาดสุดฮิตในเวียดนามภายในพื้นที่ เดอะ แกรนด์ โฮ แทรม สตริป รีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ ศูนย์รวมความบันเทิงครบครันแห่งแรกในประเทศเวียดนามแขกผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและบาร์มากมายให้เลือกสรร สระว่ายน้ำกลางแจ้งสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ห้องออกกำลังกาย สปา พร้อมช้อปปิ้งแบบจุใจกับร้านค้ามากมายสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ เป็นโรงแรมแห่งแรกในแบรนด์สเตย์บริดจ์ สวีท ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเดือนมกราคม 2563 พร้อมมอบความรู้สึกสะดวกสบาย บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านให้กับแขกผู้เข้าพักท่ามกลางย่านทองหล่อที่เต็มไปด้วยสีสันและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักแบบสวีททั้งหมด 303 ห้อง มอบประสบการณ์การเข้าพักแบบระยะยาวที่โดดเด่น พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบจบเหมือนอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน พร้อมต้อนรับในห้องสวีทแต่ละห้อง และพื้นที่กลางแจ้งผ่านระเบียงห้องพักเฉพาะห้องสวีทในชั้นที่กำหนดไว้ได้อีกด้วย