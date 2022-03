สุดทึ่ง! รางวัลสุดยอดภาพถ่ายธรรมชาติ ประจำปี 2021

Behaviour - Mammals และผู้ชนะสูงสุด ได้แก่ ภาพของช่างภาพ Amos Nachoum จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภาพแมวน้ำเสือดาวกำลังจะจับเพนกวินน้อยที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้

ในทุกๆ ปีจะมีการประกาศผลรางวัล( World Nature Photography Awards : WNPA) โดยในปี 2021 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันจาก 20 ประเทศ ใน 6 ทวีป ซึ่งรางวัลนี้ นอกจากจะสนับสนุนและส่งเสริมช่างภาพแนวธรรมชาติจากทั่วโลกให้ได้เผยแพร่ผลงานอันน่าทึ่ง ยังมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับรางวัลสุดยอดภาพถ่ายธรรมชาติ ประจำปี 2021 มีทั้งหมด 39 ภาพ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ Behaviour - Mammals, Animal portraits, Behaviour - Amphibians and reptiles, Behaviour - Birds, Behaviour - Invertebrates, Nature art, People and nature, Plants and fungi, Urban wildlife, Planet Earth's landscapes and environments, Black and white, Animals in their habitat และ Nature photojournalismโดยมีภาพเด่นๆ ชวนชม อาทิรางวัลเหรียญทองประเภท– ภาพลิงแสมหางยาวที่กอดกันอย่างอบอุ่นในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย– ภาพกบตัวเล็กที่อยู่บนดอกไม้ ในช่วงกลางวันของฤดูร้อนที่มีแสงแดดจัด- ดวงตาของวิลเดอบีสต์ถูกอีแร้งแอฟริกาข่มขู่ โดยที่สุนัขจิ้งจอกแอฟริกันจับตามองอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาโอกาสที่จะไล่ล่า ถ่ายที่ Masai Mara ประเทศเคนยา– มดแดงที่กำลังสร้างสะพานมด ที่เกิดจากสัญชาตญาณและร่างกาย เพื่อให้มดที่อยู่ด้านหลังสามารถข้ามน้ำไปได้– การสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่ San Quirico d'orcia ในทัสคานี ประเทศอิตาลี คลื่น รูปร่าง และโทนสีที่เกิดจากแสง สอดคล้องกับจักรวาล- ถ้ำน้ำแข็งในทะเลสาบไบคาลที่กลายเป็นน้ำแข็งอย่างสิ้นเชิง- ทางเดินเข้าสู่ห้องในบ้านร้างที่ประเทศอินเดีย ธรรมชาติจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ที่จากสถานที่แห่งนี้ไป– วาฬหลังค่อมว่ายน้ำในนิวยอร์ก อันเป็นผลมาจากการรักษาคุณภาพของน้ำ และพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสามารถพบเห็นวาฬหลังค่อมได้ทั่วไปในน่านน้ำนิวยอร์ก– ทิวทัศน์อันงดงามที่เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์– สุนัขจิ้งจอกบลูมอร์ฟ ที่หายาก ท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้วในไอซ์แลนด์- อุรังอุตังเพศผู้ตัวโตเต็มวัย– ภาพการเตรียมผ่าตัดให้กับอุรังอุตังเพศเมีย อายุราว 3 เดือน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของมนุษย์