พักร้อนบนเกาะภูเก็ต ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวกับ IHG Hotels & Resorts

ภายหลังการปิดประเทศอย่างยาวนานกว่าหนึ่งปี วันนี้ ภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดส กลับมาท่องเที่ยวและพักผ่อนระยะยาวหลังจากห่างหายไปนาน เพื่อสัมผัสกับความสวยงามภายในจังหวัดภูเก็ต กับโรงแรมในเครือแม้ว่าปัจจุบันโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไป แต่นักท่องเที่ยวจากแต่ละประเทศทั่วโลก ยังคงมองหาโอกาสในการออกไปสัมผัส และค้นหาความสวยงามของโลกใบนี้ โดยกว่าครึ่งหนึ่ง เผยว่ามีแผนที่จะกลับมาวางแผนการเดินทางที่ถูกยกเลิกไปในปี 2020 อีกครั้ง ซึ่งจากผลสำรวจของแขกผู้เข้าพักของ IHG พบว่า กว่า 40% ของนักท่องเที่ยว กำลังตั้งตารอคอยที่จะได้เดินทางท่องเที่ยว โดยกว่า 23% ต้องการที่จะได้ท่องเที่ยวและพบเจอกับสิ่งใหม่ๆกรรมการบริหาร อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (ไอเอชจี) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี กล่าวว่า “การเปิดต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วของภูเก็ตนั้น ไม่เพียงแต่เป็นผลดีกับประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ขณะนี้เรากำลังเดินหน้าสู่การฟื้นฟูสถานการณ์ในภาพใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายวัคซีน การผ่อนปรนข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ รวมไปถึงการเร่งพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรามั่นใจว่าการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ และเรารับรู้ได้ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวในการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อสามารถทำได้ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีเวลาทบทวนว่าการท่องเที่ยวนั้นมีความหมายต่อเราอย่างไร คิดถึงการเดินทางที่ประทับใจหรือความต้องการกลับมาเดินทางกับคนรักและครอบครัวในเร็ววัน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมชายหาดกับครอบครัว การหลบหนีจากความวุ่นวายไปกับกลุ่มเพื่อนในช่วงวันหยุด การกลับมาเดินทางติดต่อทางธุรกิจด้วยตัวเอง หรือการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆ ครอบครัว IHG ของเราทั้ง 16 แบรนด์นั้น มีความมั่นใจและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเดินทางอีกครั้งทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับโบนัส 5,000 คะแนนต่อการเข้าพักในหนึ่งครั้ง อาหารเช้าประจำวัน การอัพเกรดห้องพัก ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25% รวมไปถึงสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนเวลาและเช็คเอ้าท์หลังเวลา เมื่อทำการจองที่พักสำหรับ 5 คืน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 23 ธันวาคม 2564 สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ IHG Rewards หรือลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกได้ที่ www.ihg.com/rewards มาร่วมสัมผัสประสบการณ์บนเกาะภูเก็ตอีกครั้ง ณ โรงแรมและรีสอร์ททั้ง 4 แห่ง ไปกับ IHG Hotels & Resorts ซึ่งได้รับการรับรองจาก SHA Plus ได้แล้ววันนี้InterContinental Phuket Resort ตั้งอยู่บนหาดทรายนุ่มละเอียดของหาดกมลา และเป็นบริเวณสุดพิเศษบนชายฝั่งอันงดงามทางด้านตะวันตกของภูเก็ต โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2019 ซึ่งนับเป็นโรงแรมแห่งล่าสุดที่เปิดตัวภายใต้แบรนด์ Luxury ระดับโลกนี้ในประเทศไทย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากทิวทัศน์ธรรมชาติในระแวกท้องถิ่น รีสอร์ทริมชายหาดแห่งนี้ ประกอบไปด้วยห้องพักสุดหรูและวิลล่ากว่า 221 ห้อง ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของทะเลอันดามัน และยังรายล้อมไปด้วยต้นปาล์มสูงตระหง่านเรียงรายกันอย่างน่าประทับใจรีสอร์ทแห่งนี้ ประกอบไปด้วยห้องอาหารและบาร์ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งรวมถึง Jaras ห้องอาหารไทยสไตล์ Fine-Dining ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่มาจากชาวประมงและชาวสวนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมี Sati Spa ที่ให้บริการทำทรีทเมนท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบพิเศษให้เหมาะกับแขกผู้เข้าพักแต่ละคน ไฮไลท์คือทรีทเมนท์ทำจากกลิ่นหอมของดอกไม้ประจำวันเกิดของแขกผู้เข้าพัก ไปจนถึงการใช้หมอนขิด หรือหมอนสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นสินค้าของไทยที่มีเอกลักษณ์ระดับโลกมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้แขกผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระหว่างการนวดแผนไทยHotel Indigo Phuket Patong ตั้งอยู่บนบริเวณหาดป่าตองย่านที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยโซนป่าเขตร้อน สีสันของไฟนีออน และเรือประมงที่ประดับประดาด้วยผ้าคาดสีสันสดใส สร้างสรรค์เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลให้กับย่านนี้โรงแรมแห่งนี้นำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของหาดป่าตอง และความน่าตื่นตาตื่นใจของบรรยากาศโดยรอบ มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบที่ผสมผสานเฉดสีต่างๆของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในเกาะ รวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และลักษณะที่โดดเด่นของหมู่บ้านชาวประมงในหาดป่าตอง ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการตกแต่งของโรงแรม โดยโรงแรมในแต่ละแห่ง จะถูกนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ และพลาดไม่ได้กับโซนฟิตเนสของทางโรงแรม ที่ให้ความสำคัญกับศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่าง มวยไทย และในส่วนห้องพัก ที่ตกแต่งโดยมีการผสมผสานสีสันจากย่านบันเทิงยามค่ำคืนของหาดป่าตองเข้ากันกับวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่งHoliday Inn Resort Phuket รีสอร์ทยอดนิยมสำหรับครอบครัวเมื่อมาภูเก็ต และเป็นหนึ่งในรีสอร์ทแห่งแรกๆ ที่เปิดบนหาดป่าตอง โดยภายในรีสอร์ทมีพื้นที่ ทำกิจกรรมเพื่อความสนุกและการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งบนบกและในน้ำ อย่างสระว่ายน้ำเด็ก และ คิดส์คลับ (Kid’s Club) สำหรับครอบครัวที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก สามารถจองห้องพักแบบ คิดส์สวีท (Kids’ Suite) ที่มีทั้งห้องพักที่ตกแต่งด้วยธีมโจรสลัด และห้องพักที่ตกแต่งด้วยธีมโลกใต้ท้องทะเล หรือสามารถเลือกจองห้องพัก แฟมิลี่สวีท (Family Suite) ซึ่งประกอบไปด้วยสองห้องนอน ที่มีประตูส่วนตัวสามารถเชื่อมต่อกันได้ นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถเข้าพักและทานอาหารในโรงแรมหรือรีสอร์ทของฮอลิเดย์อินน์ได้ฟรีทุกแห่งอีกด้วยHoliday Inn Express Phuket Patong ตั้งอยู่ใจกลางของหาดป่าตอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พักที่เดินทางสะดวกสบาย โดยแขกผู้เข้าพักสามารถท่องเที่ยวไปยังแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ง บนถนนบางลา และห้างจังซีลอน ได้โดยการเดินเพียงไม่กี่ก้าว หรือจะเดินทางด้วยการขับรถ ไปยังย่านเมืองเก่าของภูเก็ตอย่าง Phuket Old Town โดยใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ทางโรงแรมยังมีบริการ Express Start® Breakfast หรือ Grab and Go ที่คอยบริการอาหารเช้าให้กับแขกผู้เข้าพักฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ฟรีทั่วทั้งโรงแรมแขกผู้เข้าพักของ IHG Hotels & Resorts ทุกคนสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ด้วยกระบวนการทำความสะอาดมาตรฐานสูงของ IHG Way Of Clean ที่มีการใช้กระบวนการและมาตรการด้านบริการที่อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม อาทิ Cleveland Clinic, Ecolab และ Diversey รวมไปถึงโครงการ IHG Clean Promise ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแขกผู้เข้าพัก อีกทั้งดูแลเหล่าพนักงานโรงแรมให้ได้รับความปลอดภัยเช่นกัน