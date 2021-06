ตื่นตา! ประติมากรรมเป่าแก้วงามวิจิตรฝีมือศิลปินระดับโลก สิงคโปร์ชวนชมผ่านออนไลน์

ถือเป็นครั้งแรกของเอเชียที่ศิลปินเป่าแก้วระดับโลก “” (Dale Chihuly) ได้นำงานประติมากรรมเป่าแก้วขนาดยักษ์มาจัดแสดงที่ประเทศสิงคโปร์แบบจัดเต็ม ภายใต้ชื่อภายในงานได้เนรมิตให้ “” (Gardens by the Bay) กลายเป็นสวนสวยดูน่าตื่นตาตื่นใจด้วยแนวคิด “” ที่อบอวลไปด้วยประติมากรรมแมกไม้ดอกไม้แก้วหลากสีนานาพันธุ์เดล ชิฮูลี เป็นศิลปินชาวอเมริกันชื่อก้องโลก ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการประติมากรรมเป่าแก้วกว่า 46 ปี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิวัติงานหัตถกรรมให้กลายเป็นวิจิตรศิลป์ ด้วยพรสวรรค์ในด้านศิลปะตั้งแต่วัยเยาว์ผนวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายกรอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบแก้วที่เป็นวัสดุพื้นฐานมาขึ้นรูปด้วยเทคนิคการเป่ารูปแบบใหม่ ทำให้เกิดชิ้นงานประติมากรรมแก้วเป่าที่วิจิตรตระการตาหาใครเลียนแบบได้ยากสำหรับการแสดงงานประติมากรรมเป่าแก้วดังกล่าว แบ่งออกเป็น 6 โซน ใน 2 ส่วน ได้แก่-ส่วนภายในอาคาร มี 2 โซน คือ1.“” (Flower Dome) กับประติมากรรม White Tower เป็นงานประติกรรมที่พัฒนาปรับรูปทรงของโคมไฟระย้าแบบเวเนเชียน (Venetian) ให้มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ขึ้นยิ่งกว่า ด้วยการดัดแปลงให้วางในแนวตั้งแทนสำหรับประติมากรรมชิ้นต่อมา Erbium Reeds, Trumpet Flowers and Neodymium Reedsได้ทดลองนำเอาธาตุโลหะนีโอไดเมียมและเออร์เบียมมาผสมเข้ากับแก้วจนเกิดสีม่วงแดง และสีม่วงเข้มแวววาวสะท้อนแสง โดยประติมากรรมทั้งหมดตั้งอยู่รายล้อมเหล่าบุปผาชาตินานาพันธุ์ ได้แก่ ดอกบีโกเนีย ดอกกุหลาบ ดอกไฮเดรนเยีย และต้นปาล์ม ซึ่งเมื่อแสงตกกระทบแล้วยิ่งเสมือนหลุดเข้าสู่ป่ายามค่ำคืน บนดาวแพนโดร่า ในภาพยนตร์เรื่องอวตารอย่างไรอย่างนั้น2.”” (Cloud Forest) มีประติมากรรมชิ้นเด่นอย่างCloud Forest Persianได้ปรับเปลี่ยนสีและการเรียงตัวของรูปทรงชิ้นงานให้สอดคล้องกับน้ำตกในโดมของโยนนี้ โดยใช้สีฟ้าที่สื่อถึงสายน้ำของน้ำตก และการจัดเรียงทรงให้ทอดยาวไปตามทิศทางการไหลของสายน้ำ ทำให้เกิดความรู้สึกสวยงามตระการตา-ส่วนภายนอกอาคาร มีบริเวณกว่า 70% ของพื้นที่ ประกอบไปด้วย 4 โซนการจัดแสดง ได้แก่3.”” (Dragonfly Lake) ที่กว้างใหญ่กับประติมากรรม Float Boat and Floats ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญขณะทดลองเป่าแก้วแล้วโยนลงไปในแม่น้ำนูตาโจกิ (Nuutajoki) ในประเทศฟินแลนด์ เพื่อดูการกระจายตัวของชิ้นงานกลับพบว่า ชิ้นงานแก้วเป่าทรงกลมเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดกับภูมิทัศน์ของแม่น้ำ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มเป่าแก้วเป็นทรงกลมหลากสีหลายขนาดลงในเรือไม้ ซึ่งเหมาะเจาะอย่างลงตัวกับโซนทะเลสาบแห่งนี้4.“” กับประติมากรรมRed Bamboo Reedsที่ทดลองเป่าแก้วให้มีรูปทรงยืดขยายออกไปเป็นทรงยาว โดยใช้เทคนิคเฉพาะด้วยการเป่าลมผ่านท่อของเครื่องเป่าแก้วที่ถูกยกขึ้นด้วยลิฟต์จึงออกมามีลักษณะคล้ายกับต้นกกที่สูงแหลมแทงยอดขึ้นเหนือท้องฟ้าและมีข้อปล้องเหมือนกับลำต้นไผ่ และประติมากรรม Ethereal White Persians ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวผนังบนเพดาน และองค์ประกอบในโคมไฟระย้าของหอคอย ผสมผสานกับศิลปะแบบชาวเปอร์เซียนโบราณที่ทำให้หวนระลึกถึงศิลปวัฒนธรรมในตะวันออกไกล5.“” มีประติมากรรมที่เด่นอย่างOrange Hornet Chandelier ที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงของโคมไฟระย้าในแบบโบราณให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น จากการจำลองเอารูปลักษณ์ที่เป็นข้อปล้องของต่อและแตนมารังสรรค์ให้เหมือนช่อดอกทองกวาวสีแสดซึ่งประติมากรรมชิ้นนี้ถูกจัดแสดงโดยห้อยอยู่ตรงบริเวณซุ้มประตูของโซน6.”” จัดแสดงประติมากรรมที่ดูแปลกตาอย่าง Setting Sun หรือ “สุริยัน” ที่เป็นรูปทรงเปลวเพลิงสีเหลืองและแดงขนาดยักษ์อันสื่อถึงความกล้าหาญ โชติช่วง ร้อนแรง ดุจเปลวสุริยะที่แผดเผา โดยเป็นผลงานคู่ตรงข้ามกับ Moon หรือ “จันทรา” ที่นำเอาแก้วเป่าทรงแบนหลากหลายขนาดมาเชื่อมต่อกันด้วยโครงเหล็กทรงกลม ชวนให้นึกถึงหลุมบ่อที่อยู่บนดวงจันทร์ พร้อมทั้งเลือกใช้สีขาวโอปอลและสีน้ำเงินเข้ม ที่สื่อถึงความสงบ ความเรียบง่าย และความเยือกเย็นและนี่ก็คือบางส่วนของนิทรรศการ “เดล ชิฮูลี : กลาส อิน บลูม” (Dale Chuhuly : Glass in Bloom)ประติมากรรมเป่าแก้วจากฝีมือของศิลปินชื่อก้องโลก “เดล ชิฮูลี” ที่ทางการท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เชิญชวนคนไทยที่มีใจรักในงานด้านศิลปะร่วมติดตามรับชมภาพสวย ๆ ของงานประติมากรรมเป่าแก้วในครั้งนี้ผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถรับชมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) ได้ตั้งแต่วันนี้-1 ส.ค. นี้ ที่#########################################